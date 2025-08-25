Ивайло Спасов за „Гала в София 2“: "Най-важното е да се потопим в музиката и да изживеем заедно този празник"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ивайло Спасов от продуцентската компания SY11 Events, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 28 и 29 август емблематичният площад пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ в столицата ще се превърне в сцена на най-мащабното музикално събитие за годината - концертът "Гала в София 2". В първата вечер българската публика ще посрещне за първи път италианския тенор Виторио Григоло, който ще пее редом с най-търсеното българско сопрано Соня Йончева.

По време на втората музикална вечер на сцената ще се качат Соня Йончева, Пласидо Доминго и Хосе Карерас, а двата концерта ще бъдат в съпровод на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.

Събитието е организирано от „SY11 Events“ и изисква безупречна логистика. Затова главното действащо лице в екипа Ивайло Спасов обяви специалните правила за влизане и престой на публиката.

Входовете на двата концерта отварят в 18:30 ч

„Моментът, в който отворим вратите, е като самолет, който излита – оттам нататък всичко е необратимо“, заяви Ивайло Спасов пред Classic FM. Именно затова апелът към публиката е да дойде навреме. Входовете ще бъдат отворени в 18:30 ч., а концертите започват точно в 20:00 ч. Организаторите призовават зрителите да са на място най-късно до 19:30 ч., за да могат да се настанят спокойно. Закъснелите няма да бъдат допускани до антракта.

Входове и организация

За удобство на публиката ще бъдат използвани четири входа:

- VIP вход и вход А откъм старата сграда на Народното събрание,

- вход B откъм ул. „Раковски“ срещу катедралата и

- вход C откъм ул. „11 август“.

Всеки билет ясно обозначава сектора, в който се намира съответното закупено място, а стюарди и указателни табели ще насочват допълнително гостите. Призивът е посетителите да следват инструкциите на екипа, за да се избегне излишно обикаляне и струпване.

Правила за сигурност

Забранено е внасянето на опасни предмети, запалителни материали, професионална техника без акредитация, храна, напитки и чадъри. На място ще има осигурена вода, медицинска помощ и противопожарна охрана. Пушенето е забранено на територията на фестивалното пространство. Посетителите са приканени да носят дъждобрани при нужда. Деца могат да присъстват само с родители и под постоянен надзор, но без детски колички. Домашни любимци не се допускат.

Специални условия за хора с увреждания

За хората в инвалидни колички е предвиден специален сектор. Те влизат безплатно заедно с придружител, но местата са ограничени. Необходимо е предварително да се свържат с организаторите, за да бъде осигурено настаняване със съдействие на стюарди.

Дрескод и атмосфера

„Това е концертна зала на открито“, подчерта Спасов. Затова очакванията са за минимум smart casual облекло – без джапанки, къси шорти или плажни дрехи. Няма да има строг дрескод, но уважението към артистите и събитието предполага изискан външен вид. На място ще има фотостени и червени килими, за да остане споменът още по-впечатляващ.

Кои са очакваните гости на събитието?

Сред публиката се очакват политици, актьори, известни личности от спорта и шоубизнеса, както и представители на Българската Патриаршия. „Изкуството обединява – на този площад ще видим заедно хора от политическия, религиозния и културния елит, както и редови почитатели“, отбеляза Спасов.

Апел към публиката

„Елате навреме! Бъдете търпеливи и следвайте инструкциите! Всички мерки са за сигурността на артистите и на самите вас. Най-важното е да се потопим в музиката и да изживеем заедно този празник,“ каза още организаторът.

bTV и Classic FM са сред основните медийни партньори на събитието.