Виторио Григоло пред Classic FM: "Българите умеят да се радват на живота повече от всички други народи“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Виторио Григоло /дублаж: Светослав Николов от bTV Radio Group/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Световноизвестният италиански тенор Виторио Григоло пристига за първия си концерт в България, заедно със Соня Йончева. „Обожавам България, макар че я опознавам за пръв път – българите умеят да се радват на живота повече от всички други народи“, сподели оперният певец пред Classic FM. Той ще гостува в страната ни по покана на SY11 Events в концерта на 28 август пред храм-паметника "Св.Ал.Невски" в София, а билетите са в продажба ТУК

Харизматичният оперен артист си спомни, че един от първите му сценични партньори е бил българският тенор Божидар Николов – артист, чието име и присъствие за него олицетворяват „дарбата да предаваш усмивка и щастие“.

За приятелството и сценичното партньорство със Соня Йончева

Познанството му със Соня Йончева датира отпреди двайсет години, когато Григоло я кани на турне с албума The Italian Tenor. По-късно двамата записват дует в The Romantic Hero, а едно от най-незабравимите им съвместни участия е в Тоска на сцената на Метрополитън опера. „Сигурен съм, че ще продължим да работим заедно“, казва Григоло.

В програмата в София публиката ще чуе смесица от класически арии и популярни песни, „със силен италиански акцент и свобода на изразяване, която носи радост както на артистите, така и на публиката“.

За ролите и вдъхновението

„Най-важната роля е тази, която играя в момента“, казва тенорът, който току-що е завършил Бохеми на фестивала „Пучини“ и се подготвя за Кармен във Верона. За него истински ценните мигове са онези, в които е вдъхновен и щастливо ангажиран с работата си.

Освен музиката, Григоло е запален по моторите, колите и бойните изкуства. „Не можем да разчитаме само на едно нещо в живота. Алтернативите са ключът – трябва да се наслаждаваме на разнообразието“, подчертава той.

Уроци от инциденти и сцената с Павароти

Сериозен инцидент в миналото го принуждава да избере между автомобилния спорт и музиката. „Музиката ми помогна да разбера моята мисия“, признава Григоло, благодарен на родителите си за строгите, но насочващи решения.

Като 13-годишен получава прякора „Паваротино“ след изява на сцената с Лучано Павароти и Райна Кабаиванска. Днес той предупреждава младите, че славата без труд и саможертва е временна: „От 30 години съм на сцената по света и успехът идва само с усилия“.

Операта в ерата на технологиите

Григоло вярва, че изкуственият интелект не може да замени човешкото вдъхновение: „Дори да създаде опера, в нея няма живия импулс“. Според него бъдещето на изкуството е в умното използване на технологиите, без да се губи връзката с историята и миналото.

Извън сцената

„Аз съм един и същ на и извън сцената. Обичам скоростта, механиката, всичко, което ни кара да се движим. Винаги подавам ръка на всеки, който има нужда – понякога най-голямото добро е само на сантиметри от теб“, казва тенорът.

Софийската публика ще има възможност да се наслади на гласа му в единствената вечер, която самият Григоло описва като „магична среща между артистите и публиката – един Божи дар“.