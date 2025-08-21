Пласидо Доминго: „Операта е мечта, която продължавам да живея“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пласидо Доминго /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Легендарният тенор и диригент Пласидо Доминго пристига отново в София. Поводът е концерта "Гала в София 2" на 29 август от 20.00ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“, където на една сцена ще пее със Соня Йончева и Хосе Карерас.

„Концертът през 2021 година със Соня пред катедралата беше незабравим. Шест хиляди души пред тази величествена сграда – трудно е да устоиш на такава покана,“ сподели пред Classic FM испанският маестро. „Соня е невероятна артистка, световна звезда и прекрасна майка. Запознахме се още през 2010 г. на конкурса „Опералия“ в Милано, където тя спечели почти всички награди“, добави той.

35 години „Тримата тенори“

Годината бележи и 35 години от появата на „Тримата тенори“. През 1990 г. в Баните на Каракала в Рим Пласидо Доминго, Лучано Павароти и Хосе Карерас променят историята на операта. „Неусетно минаха три десетилетия и половина. За жалост изгубихме Лучано, който тази година щеше да навърши 90. Ще отбележим юбилея му със специален концерт на Арена ди Верона. „Тримата тенори“ превърнаха операта в световен феномен – тя стигна до милиони хора по един нов, популярен начин,“ казва Доминго.

Мисията „Опералия“

Сред най-големите постижения на великия оперен изпълнител остава Международния оперен конкурс „Опералия“. Основан през 1993 г., той се превръща в световна сцена за млади таланти. „Опералия е моята мечта. Идеята ми беше младите изпълнители да имат сцена, където да покажат своите качества. Те пеят пред директорите на най-важните театри в света, пред публика и чрез живо излъчване – пред целия свят,“ обяснява Доминго.

За първи път в историята конкурсът ще се проведе и в България. „Много исках да доведа „Опералия“ в София. Страната ви има дълбока музикална култура и е родила изключителни гласове. Убеден съм, че тук конкурсът ще бъде двоен успех,“ добавя той.