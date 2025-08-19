Ексклузивно- Хосе Карерас пред Classic FM : „Да пея в София винаги е трогателен момент за мен“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Хосе Карерас /дублаж: Иван Георгиев/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Голямо събитие за София и света на операта

На 29 август от 20.00ч. пред катедралата „Св. Александър Невски“ ще се проведе грандиозния концерт "Гала в София 2", който събира на една сцена три световни имена – Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева. Събитието е част от честванията на 35 години от феномена „Тримата тенори“, който през 1990 г. завладя милиони по целия свят.

Карерас за София: „Още един скъп момент“

„Да пея в София винаги е бил трогателен момент за мен. Имах различни възможности да пея във вашия град и във вашата страна. Това е още един скъп момент и без съмнение миг на голямо вълнение заради този тържествен концерт с Пласидо Доминго, а също и със Соня Йончева“, сподели Хосе Карерас в специално интервю за Classic FM радио.

Той признава, че очаква срещата с Йончева с особено вълнение: „Очаквам да се срещнем на репетициите, за да можем да се опознаем и след това да излезем на сцената пред почитателите на оперното изкуство в София.“

Снимка: btvnovinite.bg

Възраждането на „Тримата тенори“

35 години след емблематичния първи концерт в Терме ди Каракала в Рим, Карерас и Доминго отново излизат заедно на сцена. „Напоследък с Пласидо се виждаме често. Имахме няколко концерта през последните месеци и винаги е удоволствие – заради изключителния артист, какъвто е той, и прекрасния приятел от толкова години. Чудесно е, че след толкова време все още можем да се съберем и да бъдем заедно на сцената за толкова специално честване“, каза Карерас.

Тайната на дълголетието на сцената

На въпрос какво стои зад непрекъснатата енергия и отдаденост на двамата тенори, Карерас отговаря: „Мисля, че това е страстта към нашата професия. Нашата отдаденост се дължи на това призвание, което имаме отвинаги. Усилията, репетициите, спектаклите – посвещаването на голяма част от времето ми на професията ми ме прави щастлив човек и, разбира се, се смятам за много щастлив.“

Снимка: БГНЕС

Очакване и празник

Концертът пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ обещава да бъде историческо събитие – среща на поколения и традиции, събираща в едно магията на тримата тенори и силата на съвременната българска оперна звезда Соня Йончева.