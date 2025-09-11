В ефир

Спечелете билети за концерта на Ивайло Василев със Софийската филхармония!

Събитието е на 18 септември от 19.00ч. в зала "България"

Публикувано на 11.09.2025

Младият виртуоз на пианото Ивайло Василев, лауреат на десетки международни конкурси, дете на фондация "Димитър Бербатов", ще бъде солист на Софийската филхармония на 18 септември от 19.00ч. в зала "България".  Талантливият музикант ще изпълни Втория клавирен концерт на Бетовен, а в програмата ще звучи и Симфония № 102 от Хайдн. На диригентския пулт ще се качи Борян Цанев от Северна Македония. 

Спечелете билети за концерта, като отговорите на въпроса, публикуван в секция ИГРИ!

 

Билети ще откриете и на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

