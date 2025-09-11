Спечелете билети за концерта на Ивайло Василев със Софийската филхармония!

Младият виртуоз на пианото Ивайло Василев, лауреат на десетки международни конкурси, дете на фондация "Димитър Бербатов", ще бъде солист на Софийската филхармония на 18 септември от 19.00ч. в зала "България". Талантливият музикант ще изпълни Втория клавирен концерт на Бетовен, а в програмата ще звучи и Симфония № 102 от Хайдн. На диригентския пулт ще се качи Борян Цанев от Северна Македония.

Билети ще откриете и на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.