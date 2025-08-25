Ивайло Василев преди концерта си със Софийската филхармония: „Всяко изпълнение на Бетовен е ново предизвикателство“
Младият музикант ще свири Втория клавирен концерт на немския композитор със Софийската филхармония на 18 септември, четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“
Публикувано на 25.08.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Ивайло Василев, разположено в звуковия файл под главната снимка!
На 18 септември 2025г., четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“ младият пианист Ивайло Василев ще представи пред публиката своята интерпретация на Концерта за пиано и оркестър №2 в си бемол мажор, оп.19 на Лудвиг ван Бетовен. Съпроводът ще бъде на Софийската филхармония под палката на Борян Цанев от Северна Македония. В програмата на вечерта ще прозвучи и Симфония №102 в си бемол мажор, Hob. I/102 от Йозеф Хайдн. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.
Пътят към върха на конкурса "Владигеров"
Ивайло Василев е познат на публиката със своите международни успехи и многобройни награди. Сред последните спечелени отличия се откроява Първа награда на престижния Международен конкурс „Панчо Владигеров“, който се проведе през пролетта на 2025г. „До последно се чудех дали да участвам, защото нямах достатъчно време за подготовка. Но именно това запази свежестта на изпълненията“, призна Ивайло Василев пред Classic FM. По време на конкурса той изпълнява произведения от Моцарт и Бетовен, като Петия "Императорски" клавирен концерт на немския композитор го отвежда до първото място на конкурса.
Американското турне
Младият пианист споделя впечатления и от турнето си със Софийската филхармония в САЩ през 2024 година. Заедно с оркестъра изнася близо 20 концерта в различни градове. „Американската публика приема всяко събитие като шоу и винаги е отворена към нови преживявания. За тях класическият концерт е рядкост, което го прави още по-специален,“ разказва Василев.
В рамките на турнето той свири под палката на Найден Тодоров, Христо Павлов и Дерек Глийсън, а като солистка участва и цигуларката Лия Петрова. „Тя е не само изключителен музикант, но и феноменален човек,“ споделя пианистът.
Снимка:
Светослав Николов
Бетовен и бъдещите планове
Сега Ивайло Василев насочва вниманието си към Втория клавирен концерт на Бетовен. „Той е публикуван като втори, но всъщност е първият написан от композитора. Звучи дори по-моцартовски. Малко ноти, но много музика – именно това е предизвикателството,“ обяснява Василев, който за първи път ще свири този концерт пред публика.
Освен като изпълнител, Василев се изявява и като композитор. „Моята композиционна дейност е хаотична – често импровизирам вместо да свиря репертоар. Наскоро написах Токата, която приятели музиканти харесаха много и най-вероятно ще я завърша скоро,“ казва той.
Снимка:
Виктор Викторов
Повече за Ивайло Василев
Той е роден през 2007 в гр. София. Започва да свири на пиано на седемгодишна възраст при г-жа Емилия Канева в НМУ „Л. Пипков“, а от 2019 продължава обучението си под ръководството на проф. д-р Борислава Танева. На 14-годишна възраст Ивайло вече има завидна колекция от над 20 награди от международни конкурси, между които “Златната Лешникотрошачка” 2018, Първа награда на конкурса „Анна Артоболевская“ в Москва, Първа награда на конкурса „Лист-Барток“ 2020, Гран-при на конкурса „Шуман-Брамс“ 2020, Първа награда на конкурса за млади пианисти и цигулари „Music Singapore“ 2021, Първа награда в категория „Инструменталисти до 15 г.“ в национален радио-конкурс за млади инструменталисти за наградите на „Кантус Фирмус“, както и Голямата награда на Кантус Фирмус за 2020; Първа награда на конкурса „Euregio Piano Award“ Германия, 2022; две първи награди в различни категории от Международен конкурс “Солинария” 2022 във възрастова група до 18 и др. Носител е на наградата „Кристална Лира“ за 2021 в категорията „Млад изпълнител“. Благодарение на наградите си Ивайло получава невероятната възможност да концертира в емблематични зали, като Голямата зала на Московската Консерватория, зала „П. И. Чайковски“ и Дома на Музиката в Москва, Симфоничната Капела на Санкт Петербург, залата на Филхармония Люксембург, операта в Гент, зала Густав Малер в Тоблах (Италия), Jumeirah Zabee Music Hall в Дубай. Бил е солист на двата национални симфонични оркестъра – Софийска филхармония и Симфоничния оркестър на БНР, както и на Варненска филхармония и други български и руски симфонични оркестри. Изнасял е самостоятелни солови рецитали в София, Правец, Москва, Люксембург, Варшава. В допълнение към сериозните си изпълнителски занимания Ивайло Василев ежедневно композира, импровизира, акомпанира и свири камерна музика.