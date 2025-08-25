Ивайло Василев преди концерта си със Софийската филхармония: „Всяко изпълнение на Бетовен е ново предизвикателство“

младият пианист Ивайло Василев ще представи пред публиката своята интерпретация на Концерта за пиано и оркестър №2 в си бемол мажор, оп.19 на Лудвиг ван Бетовен. Съпроводът ще бъде на Софийската филхармония под палката на Борян ЦаневВ програмата на вечерта ще прозвучи и Симфония №102 в си бемол мажор, Hob. I/102 от Йозеф Хайдн.

Пътят към върха на конкурса "Владигеров"

Ивайло Василев е познат на публиката със своите международни успехи и многобройни награди. Сред последните спечелени отличия се откроява Първа награда на престижния Международен конкурс „Панчо Владигеров“, който се проведе през пролетта на 2025г. „До последно се чудех дали да участвам, защото нямах достатъчно време за подготовка. Но именно това запази свежестта на изпълненията“, призна Ивайло Василев пред Classic FM. По време на конкурса той изпълнява произведения от Моцарт и Бетовен, като Петия "Императорски" клавирен концерт на немския композитор го отвежда до първото място на конкурса.

Американското турне

Младият пианист споделя впечатления и от турнето си със Софийската филхармония в САЩ през 2024 година. Заедно с оркестъра изнася близо 20 концерта в различни градове. „Американската публика приема всяко събитие като шоу и винаги е отворена към нови преживявания. За тях класическият концерт е рядкост, което го прави още по-специален,“ разказва Василев.

В рамките на турнето той свири под палката на Найден Тодоров, Христо Павлов и Дерек Глийсън, а като солистка участва и цигуларката Лия Петрова. „Тя е не само изключителен музикант, но и феноменален човек,“ споделя пианистът.

Снимка: Светослав Николов

Бетовен и бъдещите планове

Сега Ивайло Василев насочва вниманието си към Втория клавирен концерт на Бетовен. „Той е публикуван като втори, но всъщност е първият написан от композитора. Звучи дори по-моцартовски. Малко ноти, но много музика – именно това е предизвикателството,“ обяснява Василев, който за първи път ще свири този концерт пред публика.

Освен като изпълнител, Василев се изявява и като композитор. „Моята композиционна дейност е хаотична – често импровизирам вместо да свиря репертоар. Наскоро написах Токата, която приятели музиканти харесаха много и най-вероятно ще я завърша скоро,“ казва той.