Спечелете билети за концерта на Ивайло Василев със Софийската филхармония!

Младият виртуоз на пианото Ивайло Василев, лауреат на десетки международни конкурси, дете на фондация "Димитър Бербатов", ще бъде солист на Софийската филхармония на 18 септември от 19.00ч. в зала "България". Талантливият музикант ще изпълни Втория клавирен концерт на Бетовен, а в програмата ще звучи и Симфония № 102 от Хайдн.

Спечелете билети за концерта, като отговорите на въпроса:

На кой известен поп-артист акомпанира Ивайло Василев по време на концерт на Националния стадион в София?

А/ Влади Ампов - Графа

Б/ Любо Киров

В/ Васил Найденов

Посочете правилния отговор, попълнете формата за участие по-долу и очаквайте жребия на 17 септември от 10.30ч. българско време в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми по Classic FM!