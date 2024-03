Отбелязването на 125 години от рождението Панчо Владигеров продължава с прожекция, концерт и фотоигра

Your browser does not support the audio element.

Чуйте подробности от интервюто на Георги Митов-Геми с Надя Сотирова - и.д. директор на Къща музей "Панчо Владигеров", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази събота (9-ти март 2024г.) от 16:00 ч. във Филмотечно кино "Одеон" в София ще се състои втората кинопрожекция от филмовата поредица "Докосване до Владигеров", организирана от Къща музей "Панчо Владигеров" в София. Събитието е част от програмата за отбелязване на 125 години от рожедението на "Патриарха на българската класическа музика". Зрителите ще могат да проследят из архива на Българска национална филмотека: Кинопреглед от м. март, 1969 г., в който е включен репортаж по повод 70-годишния юбилей на Панчо Владигеров. Впоследствие ще бъде показан филма „Брат ми Панчо“ на режисьора Милан Огнянов, продуциран от Българска кинематография през 1988 г. Това е разказ за Панчо Владигеров от неговия брат близнак – цигуларят Любен Владигеров. Филмът е заснет по време на първото издание на Международния конкурс „Панчо Владигеров” за млади пианисти и цигулари в Шумен. Специални гости на събитието ще бъдат внуците на композитора. Екатерина, Александър и Константин Владигерови са подготвили концертно изпълнение, а Панчо Владигеров-внук също ще присъства в залата. Билети ще намерите на място и онлайн в мрежата на Ивентим.

Снимка: Къща-музей "Панчо Владигеров" - София

На 16 март от 19.00ч. в Националната художествена галерия ("Двореца") в София ще започне музикалния цикъл „По Владигеровски“. Първият концерт ще бъде с участието на пианистката Мартина Табакова, цигуларя Стоимен Пеев и виолончелиста Атанас Кръстев. На събитието ще прозвучат същите произведения, които са включени в програмата на концерта от 26.06.1941 г., проведен в Народен университет при Държавната музикална академия. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим и на място преди концертите.

Продължава фотоиграта „МЕТРОритмични отражения“ в столичното метро. Потърсете 5-те визуални табла с любопитни снимки от ключови моменти от живота на Панчо Владигеров! Направете си снимка (или селфи) пред едно от тях и я изпратете до 20 март на адрес: [email protected] , заедно с телефон за връзка. Победителите ще бъдат обявени на 22 март 2024 на сайта и на ФБ странцата на музея. Специални награди ще получат най-оригиналните и интересни снимки.