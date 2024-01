Филмовият цикъл „Докосване до Владигеров“ поставя началото на отбелязване на 125 години от рождението на композитора

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Надя Сотирова- и.д. директор на Къща музей "Панчо Владигеров"- София, разположено под звуковия файл под главната снимка!

Филмовият цикъл „Докосване до Владигеров“ е първият проект, който къща музей "Панчо Владигеров" в София представя по повод настоящата 125-годишнина от рождението на композитора. Поредицата включва разнообразна селекция от документални филми, които навлизат в различни аспекти от живота и творчеството на Владигеров. Всяко от избраните заглавия дава уникална перспектива в посоки на артистичния път на композитора, неговото личностно влияние, творчески процес и важни житейски етапи.



„Докосване до Владигеров“ стартира на 27-ми януари във Филмотечно кино „Одеон – в партньорство с Българска национална филмотека и с Българска национална телевизия. Програмата на поредицата е със специалното участие на трима от внуците на композитора – Екатерина, Александър и Константин Владигерови.

Билети: на сайта Evetim.bg и на касата на Филмотечно кино "Одеон"

Програма:

27 януари

• „Портрет на Панчо Владигеров“ – Режисьор: Йордан Джумалиев, сценарист: Маргарита Парасникова

Продуцент: БНТ, 1989 г., времетраене: 87 минути

9 март

Из архива на Българска национална филмотека:

Кинопреглед от м. март, 1969 г. – репортаж по повод 70 годишния юбилей на Панчо Владигеров

„Брат ми Панчо“

Режисьор: Милан Огнянов

Продуцент: Българска кинематография, 1988 г.

Концертно изпълнение от трио Владигерови с участието на Екатерина, Александър и Константин Владигерови

20 април

• „Рапсодия Wladiferoff“

Режисьор Мария Арангелова, сценарист Светлана Авдала

Копродукция на къща музей „Панчо Владигеров“ и БНТ, Нов български университет, фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров“ и Рево Филмс; 2009 г.

Откъс от Юбилеен концерт по повод 120 години от рождението на Панчо Владигеров с участието на Йосиф Радионов, Ангел Станков и Зорница Радионова – видео архив на къща музей „Панчо Владигеров“, 2019 г.

28 септември

• Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“, Шумен 1999 г.

Продуцент БНТ, 1999 г.

26 октомври

• „Знаци по пътя“

Режисьор и сценарист: Милена Гетова

Продуцент: БНТ, 2005 г.

•„Петолиние на паметта“

Режисьор, сценарист и продуцент: Марио Кръстев, 2021 г.