Виктория Василенко и Апостол Миленков поднасят на публиката предколедни "Откровения"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Виктория Василенко и Апостол Миленков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 23.12.2022г. от 19.00 ч. в камерната зала на Софийска опера и балет ще се проведе концерт с духовни песенни цикли от Бетовен, Дворжак и Брамс. Музикалното събитие е озаглавено "Откровения" и ще се състои в памет на проф. Реса Колева.

В концерта ще вземат участие фантастичния бас Апостол Миленков и очарователната пианистка Виктория Василенко, а текстът чете Надя Дресен.

Програмата включва:

Лудвиг ван Бетовен(1770-1827) „Шест песни по Гелерт”(Gellert Lieder), опус 48

Антонин Дворжак (1841-1904) „Библейски песни”( Biblické písně), опус 99

Йоханес Брамс (1833-1897) „Четири сериозни песни”(Vier ernste Gesänge), опус 121

В живота на всеки човек винаги настъпва момент на откровение. Едно откровение, насочено навътре, обърнато към себе си. Един миг на равносметка и един поглед, насочен напред, търсещ отговори, които, може би, само вярата би могла да намери. Един момент, в който всеки човек си дава сметка колко безсмислен, незначителен и кратък е животът без истински идеали, стремежи и вяра. Избраните композитори са известни предимно като симфоници. Познати като майстори на големите форми, те са композирали всепризнати творби в областта на църковната музика като „Миса солемнис”, Немски реквием”, „Стабат Матер” и т.н. Разбира се, писали са и песни, и песенни цикли. И ето че както всеки, така и те са имали своя момент на откровение. И въпреки че са представители на различни епохи, въпреки разликите в изразните им средства, техните моменти на откровение изглеждат обаче много подобни и поразително си приличат. Основата, фундаментът, върху които се базират творбите им – това е християнската вяра. А песента, тази най-кратка и малка музикална форма, е изразното средство, с чиято помощ те споделят своите откровения. И въпреки че песента присъства трайно в тяхното творчество, тези песенни цикли са съвсем различни от всичко останало, което тези творци са създали.