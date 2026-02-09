Българското турне на Vienna Strauss Philharmonie Orchestra започва на 21 февруари

Vienna Strauss Philharmonie Orchestra /Виенският Щраус Филхармоничен оркестър/ пристига отново в България, за да изнесе порадица от концерти в Разград, Варна, Бургас и София. Оркестърът гостува за първи път в страната ни през 2024г. Билетите са в продажба и можете да ги откриете ТУК

Оркестърът е основан през 2014 г. от създателя на световноизвестния Моцартов оркестър Гералд Грюнбахер (Виена, Австрия). 27 музиканти от целия свят (Австрия, Унгария, Германия, Кипър, Полша, Тайван, Украйна, Хърватия, Япония) са избрани от специално жури за това турне. Основната част от репертоара на състава се състои от шедьоври на Брамс, Хайдн, Моцарт, представители на династията Щраус и други класически композитори.

Виенският Щраус Филхармоничен оркестър успешно гастролира в цяла Европа (в Австрия, Латвия, Литва, Украйна, Полша, Естония и др.). Дейността на ансамбъла е насочена към съхраняването и развитието на музикалната култура на Виена и популяризирането ѝ на европейско и международно ниво.

Диригент на оркестъра е Андраш Деак – талантлив и харизматичен маестро с дълга и успешна кариера. Той е блестящ главен диригент, който ще ръководи двете части на концерта с невероятна енергия. Андраш Деак е ръководил в много известни концертни зали с водещи световни оркестри: Филхармоничния оркестър на Калгари (Канада) в зала Джак Сингър Хол (Калгари), Оркестъра на Ванкувърската опера в Орфеум Тиътър във Ванкувър, Симфоничния оркестър на Балтимор в Кенеди център във Вашингтон, Оркестъра на Лирик опера- Чикаго в Чикаго.

През 2006 г. Андраш Ласло Деак е поканен да дирижира Виенския Моцартов оркестър във Виенския Музикферайн и оттогава той е постоянен гост-диригент на този прочут ансамбъл. Организаторите се надяват, че тези вечери ще ви вдъхновят и ще ви подарят незабравими емоции.