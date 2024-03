Маестро Андраш Деак пред Classic FM: "Целта на Vienna Strauss Philharmonie Orchestra е да разведрява публиката"

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

Vienna Strauss Philharmonie Orchestra /Виенският Щраус филхармоничен оркестър/ гостува за първи път в България с поредица от три концерта.

На 29 февруари от 19.00ч. музикантите ще свирят в Комплекс «С.И.Л.А.» - Пловдив. Билети ще откриете ТУК . На 1 март от 19.00ч. ще поднесат своята програма в зала 1 на НДК -София. Билети ще откриете ТУК . Съставът ще омагьоса публиката на 2 март от 19.00ч. във Фестивален и конгресен център- Варна. Билети ще откриете ТУК

"Историята на този оркестър започна през 2014г. по време на турне в Русия. Впоследствие организирахме 12 турнета в периода 2015-2020г. Поредицата бе прекъсната от пандемията от Ковид-19, след 151-вия ми пореден концерт, който изнесох с този състав", заяви унгарският диригент Андраш Деак. Той сподели пред Classic FM, че гостувал два пъти в България с Виена Моцарт Оркестра- през 2012 и 2019-та година, но за първи път пристига с Виенския Щраус филхармоничен оркестър. "Концертната програма обхваща творби от периода на фамилията Щраус. Подготвили сме ви и няколко рядко изпълнявани произведения. Ще има валсове и полки, тъй като целта ни е да разведряваме публиката, а те са незаменима част от програмата. Това е най-важното", каза още маестрото.

"В течение на всеки концерт има специален момент, в който очакваме публиката да се включи. Обикновено тогава се случват доста забавни истории. Не искам да ви разкривам повече, за да можете да дойдете и да убедите сами на предстоящите концерти. Подготвили сме няколко изненади", добави Андраш Деак.

"Може би най-необичайно за нас бе да свирим в Южен Сахалин на полуостров Камчатка. Мястото е известно с активната си вулканична дейност. Слава Богу, не се случи никакво изригване по време на концерта ни. Спомням си, че зад кулисите беше пълно с разлепени инструкции какво можем да правим и къде да не стоим в случай на опасност", спомни си именитият диригент.

Баща му Тамаш Деак е автор на музиката към „Ну погоди“ и „Семейство Мезга“. Днес Андраш Деак е авторитетен диригент, чието майсторство и дух не спират да впечатляват. Разговорът ни започва в памет на баща му, с когото наскоро се разделихме завинаги. Чуйте интервюто на Георги Митов с Андраш Деак /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!