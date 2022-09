Веско Ешкенази: „Контактът ми с младите ме връща назад и това ме възражда“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Веско Панталеев-Ешкенази, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Отговорността е голяма, тъй като става дума за талантливи млади хора, които искат занапред да се развиват в оркестър“. Това заяви Веско Панталеев-Ешкенази броени дни преди заключителния концерт от Националния конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус", който ще се проведе на 1 октомври от 19.30ч. в зала "България". Изявеният цигулар и лауреати на конкурса ще бъдат солисти на Оркестъра на Класик ФМ радио, дирижиран от Григор Паликаров. Събитието е част от програмата на Европейския музикален фестивал. Музикалното състезание се реализира за втора поредна година с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант’21“ и в партньорство с Classic FM радио.

Веско Ешкенази коментира, че свиренето в оркестър е по-различно от това да свириш сам. По-голямата част от музикалното образование преминава предимно в обучение за солистични изяви, как се свири на инструмента и как се застава на сцена като солист. „Аз научавам много от тях. Контактът ми с младите ме връща назад и това ме възражда“, признава концертмайсторът на Кралския Концертгебау оркестър в Амстердам. „Моят преподавател Ифра Нийман в Лондон ми казваше: „Прекрасно е да имаш добър педагог, но най-добрият педагог е сцената“, спомня си изтъкнатият български цигулар.

Подобен пример е Академията „Stauffer“ в Кремона, Италия, в която канят 10 от най-добрите концертмайстори в Европа, работещи индивидуално с млади цигулари и водачи на оркестри. „В Концертгебау е по-различно. Младите хора печелят място с конкурс, като не само да се учат при нас, а и свирят в оркестъра“, уточни Веско Ешкенази. По думите му, свиренето в оркестър трябва да бъде застъпено по-силно в образованието. „90% от музикантите ще се реализират в оркестър, но те не са готови за това", посочи той.

Билети за заключителния концерт на 1 октомври 2022г. са налични на касата на зала “България” и онлайн на Ticketsbg.com.