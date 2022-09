Започва академията за оркестър „Кантус Фирмус“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Радостина Узунова с младите таланти Наума Найман и Калина Андреева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Утре, 27-ми септември 2022г., започва финалният етап от тазгодишния Национален конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус“. Събитието се организира за втори път, но през тази година музикалното състезание се допълва от образователна кампания. След като в края на м. май бяха излъчени победителите от конкурса, сега финалистите, достигнали до ІІ-ри тур, ще работят съвместно в оркестров състав за развитие на своите ансамблови умения. През тази седмица те ще участват в репетиции, заедно с опитните водачи на групи от Оркестъра на Classic FM радио, както и с основните ментори на академията Веско Ешкенази, Людмил Ненчев и проф. Григор Паликаров. Всеки един от тримата, които бяха и част от журито, ще сподели с участниците своя дългогодишен опит в оркестровата практика, подготвяйки програмата на заключителния концерт. Той ще се състои в Деня на музиката - 1-ви октомври 2022 от 19:30 в зала „България“ в рамките на „Европейски музикален фестивал“ 2022. Проявата се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант ‘21“, Столичната община – Календар на културните събития на Столична община, Министерството на културата и в партньорство с Classic FM радио и Софийската филхармония.

„Много съм щастлив, че ще си партнираме на сцената с Оркестъра на Classic FM радио, с който работим вече над 20 години“, сподели Веско в специално обръщение. Виртуозният цигулар, който вече 23-ти сезон е концертмайстор на елитния Концертгебау оркестър в Амстердам, ще бъде и солист на концерта. Заедно с трима от лауреатите на конкурса – цигуларите Владимир Меранлиев, Диана Чаушева и Георги Райчев, Веско ще изпълни Концерт на две цигулки и оркестър от Й. С. Бах. Във всяка от частите именитият виртуоз ще свири първа цигулка, а за партията на втората цигулка ще се редуват младите таланти. Само преди седмица победителката от втора възрастова група Диана Чаушева добави още едно престижно отличие към своята колекция – тя стана носител на първа награда от конкурса „Концертино Прага“.

Другите солисти в програмата на 1-ви октомври ще бъдат виолончелистите Дарин Ламбрев, Дария Русева, Йоан Йовчев и Наума Найман, както и контрабасистката Калина Андреева, победителка в трета възрастова група. Те ще се изявят с музика на Антонио Вивалди, Йозеф Хайдн и Джовани Ботезини.

Програма на концерта:

В. А. Моцарт - Дивертименто в си бемол мажор, K. 137/125b

А. Вивалди – Концерт за две виолончели в сол минор, І-ва част

Солисти: Дарин Ламбрев, виолончело (ІІ-ра награда в първа възрастова група),

Дария Русева, виолончело (ІІІ-та награда в първа възрастова група),

Й. С. Бах – Концерт за две цигулки и оркестър в ре минор, BWV 1043

Солисти: ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ, цигулка

Георги Райчев, цигулка (І ч.) - ІІІ-та награда в трета възрастова група

Владимир Меранлиев, цигулка (ІІ ч.) - І-ва награда в първа възрастова група

Диана Чаушева, цигулка (ІІІ ч.) - І-ва награда във втора възрастова група

Й. Хайдн - Концерт за виолончело и оркестър №1 в до мажор

Солисти:

Йоан Йовчев, виолончело (І ч.) - ІІІ-та награда във втора възрастова група

Наума Найман, виолончело (ІІ и ІІІ ч.) - І-ва награда във втора възрастова група

Дж. Ботезини - Grande Allegro Alla Mendelssohn за контрабас и оркестър

Солист: Калина Андреева, контрабас - І-ва награда в трета възрастова група

ОРКЕСТЪР НА КЛАСИК ФМ РАДИО с участие на млади инструменталисти от конкурса

Диригент: ГРИГОР ПАЛИКАРОВ

Билети за събитието са налични на касата на зала “България” и онлайн на Ticketsbg.com.

Повече информация на http://cantusfirmusbg.com/

https://www.facebook.com/Cantusfirmus.Bulgaria?fref=ts