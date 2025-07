Томислав Вичев: "Всяко твърдение за Карлос Клайбер е спорно"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Томислав Вичев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 юли в Западна Европа отбелязват 95 г от рождението на Карлос Клайбер."Бил е генерален музикален директор в Берлин. Избягал е в Аржентина, защото не одобрява политиката на Хитлер", припомня Вичев.

"Той е криел личния си живот. За 40 години има 90 концерта в сравнение с Караян, Бърнстейн и Шолти, които са ги имали за един сезон". Това заяви пред Classic FM пианистът Томислав Вичев, който е задълбочен изследовател на живота и творчеството на диригента. Авторът на книгата "Ерата Клайбер" споделя, че Карлос Клайбер е обявяван три пъти за мъртъв и нито едно интервю не е дал през живота си. В Инголщад получава скъп автомобил с едно ръкостискане с музикалния директор в града. През 1999г. се оттегля официално от сцената.

"До края на живота си е бил нерешителен. Имал е стеснителност и уязвимост, тъй като е бил в сянката на баща си - Ерих Клайбер", подчертава Вичев.

Има много нелегални записи, които са с лошо качество, но са издавани. Легалните му записи са само 10. Вичев припомня, че "маестрото на премереният риск" си играе с темпата и всички изследователи казват, че произведенията са почувствани така, както ги е усещал самия композитор.

