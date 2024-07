Светът отбелязва 20 години от кончината на ексцентричния гений Карлос Клайбер

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Томислав Вичев, разположено в звуковите файлове под главната снимка!

Перфекционист с труден характер, ексцентричния гений, отчаян или тайнствен. Това са само част от определенията за Карлос Клайбер 20 години от кончината на великия маестро.

"През целия си живот той дава едно единствено интервю, тъй като смята това за изгубено време", заяви пред Classic FM пианистът Томислав Вичев, който е задълбочен изследовател на живота и творчеството на диригента. Авторът на книгата "Ерата Клайбер" споделя, че кончината на Карлос Клайбер, настъпила в Коншица, Словения, тъне в мистерия. Основна спънка поставят наследниците на маестрото, които не коментират и не предоставят допълнителна информация за трагичния случай.

"Имах привилегията да отида на гроба му в едно планинско словенско селце, където срещнах негов роднина по линия на съпругата му – словенската балерина Станка Брезовар. Той ми сподели как на 13 юли 2004 сутринта Клайбер се качва на своя автомобил и абсолютно сам отива в семейната вила в Словения. Няколко часа по-късно той не е между живите", разказва Вичев. "Една от версиите е инфаркт, друга – самоубийство. Факт е, че след смъртта на Станка половин година по-рано (на Коледа 2003) Карлос изпада в дълбока депресия и е абсолютно отделен от външния свят. Последният му концерт е 5 години по-рано – през 1999 в Италия, с програма от Бетовен. Общо Клайбер има не повече от 100 инструментални концерта в кариерата си – от 1959 до 1999. За 40 години да направиш едва 100 концерта оставям без коментар. Само ще спомена, че диригенти като Тосканини, Караян или Бърнстайн правят тази цифра само за 1 година!", допълва музикалният изследовател на фамилията Клайбер.

По думите на Вичев, Карлос Клайбер е осъществил само 10 записа през целия си живот. Според официалният му биограф Александер Вернер, всяко твърдение за Карлос Клайбер е спорно.

Приживе определяният като "маестро на пресметнатия риск" е забранил да се издава книга за него. Това не пречи на Чарлз Барбър да издаде първата англоезична биография на Клайбер, писана някога, която носи заглавието „Кореспонденция с Карлос“. В книгата се посочва, че за петте си десетилетия на подиума той дирижира само 89 концерта, около 600 оперни представления и продуцира 12 записа. Въпреки това, и до днес остава отворен въпроса: "Как някой, който е работил толкова малко в сравнение с връстниците си, е постигнал толкова много?"

Повече за биографията на Карлос Клайбер ще намерите ТУК