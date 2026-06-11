Спечелете билети за концерта на Симфониета Враца на 14 юни в София!

Симфониета-Враца се завръща в София за концерт на 14 юни от 19.00ч. в зала "България" в рамките на 57-то издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. В рамките на една концертна програма публиката ще има възможността да се потопи в разнообразен музикален свят — от френския импресионизъм до съвременната българска симфонична и концертна музика. Билетите се продават на касата на зала "България" и онлайн в мрежата на Ивентим.

Спечелете билети за събитието, като отговорите на въпроса:

Колко световни премиери ще прозвучат на концерта на Симфониета-Враца на 14 юни в София?

А- 1

Б- 2

В- 3

Попълнете данните във формата за участие и правилния отговор в секция ИГРИ!

Краен срок за участие: 12 юни, петък, 09.30ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 12 юни от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.