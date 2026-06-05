Симфониета-Враца привлича публиката в София с френски импресионизъм и българска класика

Симфониета-Враца Ви кани на един дългоочакван български концерт, в програмата на 57-то издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“.

София, зала "България"

14 Юни 2026 г. (неделя) 19.00ч.

В рамките на една концертна програма публиката ще има възможността да се потопи в разнообразен музикален свят — от френския импресионизъм до съвременната българска симфонична и концертна музика. За пръв път пред публика ще прозвучи „Концерт за цигулка и оркестър“ от Венцислав Мицов.

Солисти:

Альона Чехова (цигулка)

Сузана Клинчарова (арфа)

Диригент: Христо Павлов

В програмата:

М. Турние: "Феерия" - Прелюд и Танц за арфа и струнен ансамбъл;

В. Абаджиев: Серенада за струнен оркестър;

В. Мицов: Концерт за цигулка и оркестър (световна премиера);

А. Котев: Симфония № 3 "Годишнина";

Билети на касата на зала "България" и онлайн

в Ивентим : https://www.eventim.bg/…/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0…/

и Грабо: https://grabo.bg/sofia/simfonieta-vratza-0s8kdt

За солистите:

Альона Чехова е родена в Тюмен през 1990 г. Първото си музикално образование получава в Крим, град Алуща, Украйна. Завършва Академията за класическа музика в град Москва. Лауреат е на международни конкурси: „Musica Classica”, „Музикално изкуство”, IX и X международни конкурси за изпълнители и композитори „Романтизмът: произход и отвъд. В памет на Елена Гнесина“, „Пианото в джаза“ и др.

Участва активно в майсторските класове на професорите Валентин Жук, Дмитрий Синковски, Кристофър Майер. Работила е в симфоничния оркестър на радио "Орфей", в който участва в проекта "Кремълски балети". Член е на камерния ансамбъл „AVrora Duo”, който получи втора награда и специална награда за изпълнение на сонатата за цигулка и пиано от Стасис Вайнюнас на международния конкурс „Романтизмът: неговият произход и отвъд. В памет на Елена Гнесина“.

Като солистка или като участник в ансамбъл и оркестър е концертирала в Оман, Литва, Русия и България. Занимава се активно с преподаване и поддържа YouTube канал за цигулка. От февруари 2023 г. е концертмайстор на Симфониета-Враца. От 2021 г. е член на Европейския звукозаписен оркестър, град София.

Разностранната интернационална концертна дейност на Сузана Клинчарова я отвежда на най-известните световни сцени: Карнеги Хол, Симфони Спейс, Гаво, Радио Франс, Токио Бунка Кайкан, RAI, Бозар, Юнеско, Обединените Нации…Изявява се като солист на оркестри от величината на Токио Метрополитан Симфони, Камерен Оркестър на Сан Франциско, Софийска филхармония и Български радио и ТВ оркестър, Национален оркестър на Белгия, Филхармонията на Осака, Регионални оркестри във Франция, Софийски Солисти и много други. Тя е високо ценена за качеството на нейното изпълнение, както и за обширния репертоар от концерти за арфа и оркестър.

Сузана Клинчарова издаде своя двадесети албум, който създаде повод за чествуване в Народната библиотека “Кирил и Методи” и в Bibliothèque Nationale de France. Мащабната й звукозаписна дейност непрекъснато нараства и е голяма рядкост за кариерата на арфист. Тя включва повече от двадесет концерта и концертни пиеси за арфа и оркестър, тематично подбрани части от соловия репертоар и камерни творби, както и първи изпълнения. Забележителен по своето качество е компакт дискът с концертен запис на рецитал в Карнеги Хол. В началото на тази дейност стои продуцентът Роналд Дом, който ангажира Сузана Клинчарова по време на нейното следване и разрастваща се концертна дейност в Белгия, за първия ѝ контракт с фирмата Паван. Следва дългогодишно сътрудничество между Балкантон и Паван , както и с редица звукозаписни фирми които разпространяват от рано нейните записи по цял свят. В последните години Сузана Клинчарова работи с австрийската фирма VMS Musical Treasures и с американския продуцент Жозеф Вулпис. Албумите за горещо акламирани в Европа и САЩ. Нейни изпълнения, както и интервюта и късометражни филми се намират в златния архив на БНР и в архива на БНТ. Включени са в колекцията на BNF (Националната Библиотека на Франция) - четири компактдиска с френска музика, и в архивите на INA ( Националния Институт за Аудиовизия във Франция).

Родена в София, в семейството на пианистката Вера Панова и на художникът и изкуствовед Евгени Клинчаров ("Пантеон на Българската Култура"), Сузана Клинчарова живее в Париж и в Ню Йорк. Получава образованието в родния си град, в Брюксел и в Париж. Нейни професори са Сузана Милдониан и Пиер Жаме, при когото специализира френска музика. Завършва Кралската Консерватория в Брюксел с Първа награда и специализира, като получава наградата Супериор. Печели конкурса "Тенуто" в Брюксел и концертира активно. В същото време взима изпитите си в Софийската Държавна Консерватория и завършва Майсторски клас. Започва преподавателската си дейност в Държавното Музикално Училище и в Софийска Държавна Консерватория. След установяването си в Париж преподава като професор по арфа в консерваторията в Ньой, Париж. Хабилитирана е със заповед на Държавния съвет на Франция от 28/11/2002г. Сузана Клинчарова е член на журита на най-престижните интернационални арфови конкурси, между които Интернационалния Конкурс за арфа в Израел. Води майсторски класове в Европа и САЩ - NYU, Консерваторията в Бостън, American Harp Society, Virginia Harp Center, Университета в Тел Авив, Москва, Санкт Петербург, Париж...

Работи за разширяването на репертоара, с широк принос в издирването и транскрипцията на пиеси за арфа. Горещ поддръжник на съвременната музика, тя изпълнява за първи път редица творби, много от тях написани за нея. Интересът й към съвременния джаз се въплъщава в дуо със Стийв Лейси при многократни концерти в Радио Франс и Френската телевизия.

Сузана Клинчарова е член на CDMC ( Центъра за Съвременна Музика) и председател на Асоциацията ArtFusion в Париж.

През 2011 година Професор Богдан Богданов кани Сузана Клинчарова за провеждането на Майсторски класове в НБУ. Така се заражда проектът "Арфата извор на вдъхновение". Неговата специфика се състои в привличането на различни департаменти на НБУ - Театър, Кино, реклама и шоубизнес, Изящни изкуства, Политически науки...Поставени в интерактивни ситуации, участниците се мотивират и вдъхновяват едни от други, разширявайки своя кръгозор. Майсторския клас обединява цялата общност на българските арфисти - от Музикалното училище до солистите на Софийска Филхармония и СО на БНР. Подбраната тематика включва нов, непознат в страната репертоар и редовни премиери на написани специално за майсторските класове творби. Участниците овладяват високо професионално познание и качества, сътрудничество с композитори, отношение към инструмента в ситуация на звукозапис и на видеозапис. Концерт-Спектаклите са неотменна част от фестивала Софийски Музикални Седмици и се осъществяват с партньорството на водещите културни институции и чуждестранни посолства и културни центрове. От 2014 Г. Сузана Клинчарова е научен ръководител на докторска теза в НБУ. За концерт-спектакъла през 2016 Г. "Paris Toujours", посветен на атентатите в Париж при който се установи мост със Сорбоната, проф. Клинчарова и участниците в майсторския клас получиха Президентски адрес. От 2017 е Почетен Професор на НБУ.

За премиерното произведение:

„По улицата върви траурна процесия. Тълпа от хора без лица носят ковчег. В ковчега лежат тленните останки на моето несъстояло се поколение“... С тези думи композиторът Венцислав (Венци) Мицов описва своя „Концерт за цигулка и оркестър в A.C.“, който ще бъде изпълнен за първи път на 14.06.2026 година.

Концертът е написан и посветен на концертмайстора на Симфониета – Враца Альона Чехова. Композиторът използва името на солистката, за да създаде музикална анаграма – първите букви от името ѝ са латинските „A“ и „C“, които са буквените символи на нотите ла и до. Именно върху взаимодействието между тониките на двете паралелни тоналности до мажор и ла минор е изградена канавата на този трагичен опус, който авторът нарича „Реквием за моето поколение“.



В едночастната творба има всичко – алюзии с концерта за цигулка на Менделсон. Криви барокови секвенции. Квазицитати от музиката към филмите за Джеймс Бонд, от песен на руските контракултурни герои „ДДТ“, а средната бавна част, наречена от автора „Траурна музика“, е базирана върху стилизиран модел на украинска народна песен – „Вийди, вийди, Іванку“ (използвана от Чайковски в неговия концерт за пиано и оркестър).



Цигулката не е лирична. Тя е инструмент за екзекуция. Тя реже с нож, а оркестърът отвръща с жестокост и без жал. Финалът е мажорен. Но, както казва Мицов: „Това не е оптимистичен финал. Бих определил края на този концерт с онова заглавие на автобиографията на Рангел Вълчанов – Всички ще умрем, а сега – наздраве“.

Авторът определя стила на тази музика с думите „това е моят музикален наивизъм“, като музиката стои доста далеч от традиционния минималистичен стил на Мицов в последните години.