На 24 октомври (петък) в Плевен, в зала „Катя Попова“ и на следващия ден 25 октомври (събота) – рождения ден на Йохан Щраус-син, в зала „България“, София. И двата концерта са с начален час 19 часа.

В програмата са включени арии, дуети, полки и валсове от Йохан Щраус- син, както и „Радецки марш” от Йохан Щраус-баща, изпълнени от Плевенска филхармония под диригентството на Христо Павлов и Найден Тодоров. Солисти са оперната прима Цветелина Василева и тенорът Емил Павлов. Те ще изпълнят Ария на Баринкай из „Цигански барон“ (изп. Емил Павлов), Чардаш на Розалинда из „Прилепът“ № 10 (изп. Цветелина Василева) и Дует на Сафи и Баринкай из „Цигански барон“ № 11.

Изящните оперни гласове, заедно с оркестъра на Плевенска филхармония и двамата диригенти, ще отведат публиката в разкошните концертни зали в Плевен и София на незабравимо пътешествие сред световноизвестните произведения на Щраус.

Спечелете билети за концерта на Плевенската филхармония в София! Отговорете правилно на въпроса в секция Игри, попълнете формуляра и очаквайте тегленето на жребия ще бъде в петък в 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми!

Краен срок за участие: 24 октомври, 10.00ч. сутринта българско време.