На 24 октомври (петък) в Плевен, в зала „Катя Попова“ и на следващия ден 25 октомври (събота) – рождения ден на Йохан Щраус-син, в зала „България“, София. И двата концерта са с начален час 19 часа.

В програмата са включени арии, дуети, полки и валсове от Йохан Щраус- син, както и „Радецки марш” от Йохан Щраус-баща, изпълнени от Плевенска филхармония под диригентството на Христо Павлов и Найден Тодоров. Солисти са оперната прима Цветелина Василева и тенорът Емил Павлов. Те ще изпълнят Ария на Баринкай из „Цигански барон“ (изп. Емил Павлов), Чардаш на Розалинда из „Прилепът“ № 10 (изп. Цветелина Василева) и Дует на Сафи и Баринкай из „Цигански барон“ № 11.

Изящните оперни гласове, заедно с оркестъра на Плевенска филхармония и двамата диригенти, ще отведат публиката в разкошните концертни зали в Плевен и София на незабравимо пътешествие сред световноизвестните произведения на Щраус.

Спечелете билети за концерта на Плевенската филхармония в София! Отговорете на въпроса и попълнете формуляра по-долу:

Какъв юбилей, свързан с Йохан Щраус-син, се отбелязва през тази година?

А/ 100 години от рождението на композитора

Б/ 150 години от рождението на композитора

В/ 200 години от рождението на композитора

Краен срок за участие: 24 октомври, 10.00ч. сутринта българско време.

Тегленето на жребия ще бъде в петък в 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.