Соня Йончева пред Classic FM: „Целият ми живот е обграден от огледала"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми със Соня Йончева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Аз съм артист и моята роля в обществото е много хуманитарна". Това заяви най-търсеното българско сопрано по света Соня Йончева пред Classic FM минути след края на концерта й с музиката на Георг Фридрих Хендел, проведен на 12 април 2023г. Тя сподели вълнението и задоволството си от работата с Фестивалния бароков оркестър „Изкуството на барока", ръководен от Зефира Вълова. Изявената оперна певица признава, че с този репертоар се завръща към началото на своя път в това изкуство.

Представянето на първата й книга „Петнадесет огледала" съпътстваше музикалната вечер, като във фоайето на зала „България" почитателите на световноизвестното сопрано можеха първи да се снабдят с луксозното издание на български език. „Целият ми живот е обграден от огледала. Реших да направя тази книга, защото това е един символ на моите първи 15 години на сцената и 15 роли, които ме промениха. Те самите са ми дали толкова много като жени", пояснява Соня Йончева. Тя признава, че „Виолета от „Травиата“ беше първата, която дойде в моя живот". Йончева призова по-често "да се оглеждаме в огледалото на нашата душа. Живеем в свят, изкаран на повърхността. Като имаме 2 минути, нека се запитаме откъде идваме, какво правим и нека се огледаме в очите на този, който най-много ни обича".

Днес великолепното българско сопрано определя своя живот като „един филм, един символизъм". „Аз съм една хуманитарна фигура. Никога не съм смятала, че имам тежестта и дори бих могла да взема ролята на политическа фигура. Посланието ми към всички е винаги да подхождаме с разбиране и доброта. Нека да се молим единствено и само за мир!", добави Соня Йончева.