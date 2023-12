Сандра Мишкеди и Венета Нейнска: "Традицията на предколедните органови концерти е невероятно интересна, ценна и полезна"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми със Сандра Мишкеди и Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 18 декември 2023г. от 19.00ч. в зала "България" ще се проведе Празничния коледен концерт на прочутия унгарски органист Мартон Левенте Хорват, който пристига в София. Вход: с билети! „В Унгария най-разпространено е католическото християнство и във всички католически църкви има органи. По тази причина има много органисти и в Музикалната академия „Ференц Лист” много хора изучават органова музика. Точно затова и много големи органисти на световно ниво произлизат от Унгария". Това заяви пред Classic FM Сандра Мишкеди - директор на “Институт Лист” – Унгарски културен институт в София. „Липсата на инструменти винаги е трудност за нас, когато организираме концерти в България”, добави тя.

Два дни по-рано, на 16 декември 2023 г. от 11:30 ч. в Концертната зала на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” (бул. Евлоги и Христо Георгиеви №94, София), Мартон Левенте Хорват ще изнесе Органовият Концерт на възглавници за деца над 4-годишна възраст.Билетите са само с предварителна продажба и се предлагат от epaygo.bg и в касите на EasyPay. „За първи път в 13-годишната история на Концерти на възглавници ще бъде включен органът”, поясни пианистката и създателка на поредицата музикални прояви за деца Венета Нейнска. Според нея, „програмата е изключително интересна. Включени са двама от абсолютните колоси в органовата музика – Дитрих Букстехуде и Йохан Себастиан Бах. Ще чуем произведения от унгарския композитор Габор Лисняи Сабо, произведение от самия солист (Мартон Левенте Хорват) и, разбира се, черешката на тортата – премиера на българския композитор Георги Стоянов с произведението „Гора от огньове”.”

Нейнска посочи още, че „органът е изключително сложен инструмент. Музиката изисква огромни интелектуални възможности”. По думите на инструменталистката, „тази традиция, която се създава, за предколедни органови концерти е невероятно интересна, ценна и полезна”.

Венета Нейнска сподели откритието си на снимки от Концерт на възглавници от 2013 година във Военния клуб. „Стана ми невероятно приятно, защото от тези десетки семейства, които бяха там със своите бебета, видях, че огромна част от тези деца в момента се занимават с музика”, призна тя.