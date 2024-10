Сандра Мишкеди: Хор "Чиксерда" ще пее сред публиката в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Институт Лист- Унгарски културен институт Сандра Мишкеди, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Хор "Чиксерда" ще пее сред публиката в залата, която ще бъдат разположена в кръг. Членовете на хоровия състав ще пресъздадат „Балада за Анна“, заяви пред Classic FM директорът на Институт Лист- Унгарски културен институт Сандра Мишкеди. Тя коментира, че ансамбълът ще гостува за първи път в София.

Вход свободен с покани за концерта на 50-членния импровизационен хор от Унгария "Чиксерда" в аулата на Софийския университет на 19 октомври! По случай Деня на българо-унгарското приятелство и унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз!

А в същия ден, само че от 15.00 ч., ще се проведе и работилница с участието на диригента на хора Арпад Тот!

Вход за концерта: с покани от Унгарския културен институт!

Вход за работилницата: свободен след регистрация тук!

19 октомври, събота, 15.00 ч. РАБОТИЛНИЦА София - СУ "Св. Кл. Охридски", бул. Цар Освободител 15

19 октомври, събота, 19.00 ч. КОНЦЕРТ София - СУ "Св. Кл. Охридски", бул. Цар Освободител 15

На 24 октомври, четвъртък, от 19:00 ч. в Дом на киното ще се състои прожекцията на "Кралската игра" с режисьор Барнабаш Тот. 90-минутният филм излиза на големия екран през 2023г. Прожекцията е част от Галавечерта на Унгария в рамките на Десетото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри", който тази година се провежда под мотото „Поезия безкрай“. Вход: с покани (до изчерпването им, ограничен брой) и билети!

Екипът на филма е следният - режисьор: Барнабаш Тот, сценаристи: Барнабаш Тот, Тибор Фоньоди, оператор: Андраш Машик Сьоке, в ролите: Карой Хайдук, Гергей Варади, Шара Варга-Яро, Аги Сиртеш и др.

Лентата разкрива историята на двойка бунтовници, която се качва на последния влак от Будапеща в резултат на руската инвазия през 1956 г. Съдбоносна шахматна игра неочаквано преплита историите на бежанците вътре.

Филмът получи следните награди и номинации: 2024 МФФ Трансилвания, 2024 Международен фестивал на фантастичния филм Fantaspoa, 2024 Награда на унгарските филмови критици за най-добър актьор, 2023 Награда на публиката от кинофестивала в Мишколц