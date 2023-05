Специално пред Classic FM: Как Емелина Горчева- Димова написа музиката за шампионките ни по художествена гимнастика?

Your browser does not support the audio element.

39-ото Европейско първенство по художествена гимнастика в Баку донесе рекордните 13 медала на България, като Боряна Калейн, Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамблите за жени и за девойки завоюваха пет златни, пет сребърни и три бронзови отличия.

Така страната ни завърши на първо място в класирането по медали пред Италия и Израел, съобщават световните медии.

След Солун 1994г., страната ни отново има абсолютна европейска шампионка. Това е Боряна Калейн, която изигра съчетанието си върху композицията “Боряно, българко”, написана от гл. ас. д-р Емелина Горчева-Димова. Само пред Classic FM младата композиторка, носител на 10 награди по композиция, 5 от които международни, сред които и приза от Торонто-Канада за най-добра филмова музика от европейски композитор, разкри подробности за проекта.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл. ас. д-р Емелина Горчева-Димова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Емелина Горчева- Димова е сътворила серия от произведения, които ще прозвучат в рамките на 54-тия Международен фестивал "Софийски музикални седмици". На 2 юни в камерна зала "България" в рамките на "Перкусионна фиеста" с Мирослав Димов, Мартина Митева, Чарли Милов, Доротея Димитрова и Борис Йорданов ще прозвучи нейното камерно произведение "Български пулс". "Създадох я през миналата година с 2-3 инструмента. После се добивиха и още. В творбата има фолклорен привкус", коментира младата композиторка пред Classic FM. В концерта са включени и творби от Асен Аврамов, Небойша Живкович, Джон Сатас, Любомир Денев и др. Актьорът Иван Юруков ще участва с разказ в концерта.

На 23 юни в Зала „България“ със Симфониета Шумен под палката на Калина Василева със солисти Емелина Горчева-Димова, Георги Черкин – пиано, Мирослав Димов – маримба ще звучи "Зов" наред с произведения от Панчо Владигеров и Сергей Рахманинов. "След премиерата на творбата в Шумен, получихме отзив "Въздигнахме се!", което ни поласка. Земя, Огън, Въздух и Вода са четирите елементи обединяват заглавието. Надявам се да докоснем публиката до мистиката на Странджа", споделя талантливата Емелина Горчева-Димова.

На 25 юни в същата зала ще се проведе концертът на Русенската филхармония, озаглавен „Ново поколение”. Тогава публиката ще чуе още една творба от младата композиторка - симфоничната сюита "Песента на планетите". Диригент ще бъде Димитър Косев и солисти Константин Костов – пиано, Вели Чаушев - тамбура, Костадин Генчев – кавал, Христина Белева – гъдулка, Гергана Димитрова вокал, Дуо „Арденца“. В програмата ще звучат и произведения на Пламен Цветанов, Добромир Кисьов, Ангел Заберски–син, Костадин Генчев, Петя Тончева, Вели Чаушев, Йордан Владев, Константин Костов, Стефан Тоцев.

Концертите започват в 19.00ч. Билети - на касата на зала "България" и онлайн в мрежата на Ивентим, Билет БГ и Изипей.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на

Столична община през 2023 г. "Софийски музикални седмици" е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация.