Симфонична фантазия „Зайченцето бяло" ще се появи по повод 100 години от рождението на Петър Ступел

Чуйте повече за Петър Ступел от интервюто на Георги Митов-Геми със сина му Юри Ступел, легендарната певица Мими Николова и композиторът Пламен Цветанов, разположено в звуковия файл (с музикални откъси)!

На 27 април 2023г. се навършват 100 години от рождението на Петър Ступел. По този повод композиторът Пламен Цветанов написа произведение върху тема от една от най-известните му и обичани детски песни под наслов – Симфонична фантазия “Зайченцето Бяло”. Произведението ще бъде изпълнено в Зала България в рамките на Международния фестивал "Софийски музикални седмици" между 23 – 25 юни. Русенската филхармония вече репетира творбата. Световната премиера ще се проведе под диригентската палка на Димитър Косев, а на пианото ще бъде самия композитор Пламен Цветанов.

Също така под печат е луксозно издание на щимовете на симфоничното произведение.

Петър Ступел (1923–1997) завършва ДМА (дн. НМА „Проф. П. Владигеров”) с пиано при проф. Андрей Стоянов през 1947 г. Специализира композиция и камерна музика при Л. Вайнер и П. Кадоша в Музикалната академия “Ференц Лист” в Будапеща (1949 – 1951). След завръщането си в България работи като музикален редактор в детска редакция на Радио София и асистент по хармония в ДМА. Композитор на Ансамбъла за песни и танци на БНА (1953- 1965). Музикален редактор в „Балкантон“. Главен редактор на музикалната редакция в БНТ (1967 – 1972). От 1980 г. до смъртта си е директор на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“.

Член на СБФД.

Петър Ступел е автор на много детски песни, детска оратория; оперети; 2 филмови мюзикъла, детски мюзикъли; музика към театрални постановки и филми и др. Приносът му за формирането на българската естрадна и детска песен е значителен, а много от лиричните му песни ще останат като образци на българската забавна музика от 60-те. Забавна музика пише още през 40-те години, когато създава редица песни по стихове на Р. Ралин и други млади поети.

С голяма популярност се ползват негови песни из филми като „Замълчи, замълчи“ (изп. Мими Николова) из филма „Любимец №13“, „Любовта е море“ (изп. Л. Антонова) из филма „Старинната монета“; песните към пиесата на В. Петров „Когато розите танцуват“ (записани от актьора Е. Багаров); музиката към телевизионния сериал „На всеки километър“ (съвм. с Ат. Бояджиев), музиката към филмовия мюзикъл „Баща ми бояджията“; песните „Снегът на спомена“, „Веселина“, „Обичам те когато“ и др.

Автор е и на едни от най-популярните детски песнички „Зайченцето бяло“ и „Лека нощ, деца“, която десетилетия се излъчва по БНТ. Творчеството му е отличавано с най-високи награди. Многократно е издавано на грамофонни плочи, записвано в БНР и БНТ, забавните му песни са издадени в 2 албума (1981, 83 г.).