Проф. Марио Диаз от „Моцартеум"- Залцбург: „Операта винаги ще оцелява, защото е „стара лисица“, която познава света"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с проф. Марио Диаз, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази вечер, 16 септември 2022г., от 19:00 часа в зала „България" ще се състои заключителният концерт на участниците от майсторския клас на световноизвестния вокален педагог проф. Марио Диаз и пианистката Вяра Шуперлиева от Университета „Моцартеум" в Залцбург.

15 оперни певци от 8 държави се събраха в Плевен по време на международния проект, който се осъществява от 11 до 15 септември съвместно от Плевенската филхармония, Софийската филхармония и сдружение „Артем".

Талантливите оперни изпълнители пристигнаха от страни като Виетнам, Япония, Австрия, Аржентина и други. От българска страна се включиха мецоспораното Михаела Берова и басът Любо Бачийски. Първият концерт се проведе снощи, 15 септември, в зала „Емил Димитров" на Народно читалище „Съгласие 1869" . И днес оперните дарования ще се представят под диригентската палка на маестро Найден Тодоров, директор и главен диригент на Софийската филхармония.

„Мисля, че е много важно да не се излиза от границите на самия певец, за да не полудее самият той. Ние служим на произведението или на идеята на композитора. Нито творбата, нито композиторът служат на егото ни, за да бъдем известни. Това смятам, че е много важно да се отбележи", заяви в ефира на Classic FM Radio проф. Марио Диаз.Той окачестви Плевенската филхармония като „гъвкав" оркестър и открои ролята на „гениалния маестро Найден Тодоров. Подчертавам това, защото в Залцбург сме свикнали да работим с цяла палитра от най-добрите диригенти от целия свят".

Проф. Диаз отличи характеристиките на университета, в който работи. „Водещи са само компетенциите и качеството. Затова като висше учебно заведение по изкуствата, Моцартеумът не трябва да изпада в политическа коректност, но същевременно да бъде политически коректно. Трябва да се постига баланс, но преди всичко трябва да има качество. Именно качеството оцелява над всички политически моди или философии в този момент."

Изтъкнатият тенор и педагог припомни, че театърът се съчетава с пеенето преди векове. „Монтеверди казва, че „който добре декламира, той пее добре“. Така се поставят основите в пеенето. Бах, Моцарт, Росини разбират значението на фразата, изречена от големия маестро Монтеверди. Всичко това се е случило през 15 век, а сега се намираме в 21 век. Вярвате ли, че операта не е преминала през световни войни, пандемии, икономически проблеми? Вследствие на това, тя оцелява. Операта винаги ще оцелява, защото е „стара лисица“, която познава света".

Чилийският тенор Марио Диаз започва музикалната си кариера от ранна възраст. За първи път учи концертна китара като млад студент в Академия „Ференц Лист“ в Будапеща. След това продължава обучението си по оперно пеене в Стокхолмския университет по изкуствата при маестро Николай Геда. Сред учителите му са още проф. Моника Пик-Йероними, проф. Керстин Майер и маестро Убалдо Гардини. Работата с Биргит Нилсон, Джузепе Джакомини, Ингвар Виксел и Гьоста Винберг също насърчава певческото му развитие. След като завършва обучението си по оперно пеене в Стокхолмския университет по изкуствата, той получава първия си ангажимент в Кралския драматичен театър, където успява да докаже актьорския си талант под ръководството на Ингмар Бергман. Следва международна певческа кариера. Така той има шанс да работи с известни диригенти като Зубин Мета, Карло Франки, Бруно Ригачи, Сикстен Ерлинг и Зигфрид Кьолер. Натрупва ценен опит с участието си в постановки на режисьори като Аугуст Евердинг или Фолке Абиниус. Марио Диаз има специално, лично отношение към белкантото и веризма. Сред любимите му роли, които са му донесли голям успех, са Родолфо („Бохеми“), Дон Хосе („Кармен“), Канио/Палячо („Палячи“), Луиджи („Мантията“), Каварадоси („Тоска“), Морис („Адриана Лекуврьор“), Дон Карло, Отело и Андре Шение. През октомври 2009 г. Марио Диаз е назначен за професор по солово пеене в Университета „Моцартеум“ в Залцбург. Освен това е и длъжностно лице по международните въпроси, координатор на ASEA-Uninet и Eurasia Pacific Uninet, както и член на съвета. От няколко години Марио Диаз е редовен преподавател в Международна лятна академия „Моцартеум“ и води собствен майсторски клас „Salisburgensis Opera et Oratorio Due Mondi“ в централната сграда в Залцбург. В допълнение, Марио Диаз ръководи певческо студио „CANTA“ и предава на следващите поколения знанията си от италианската школа със специален акцент върху белкантовия стил и преживяванията си на големите оперни сцени.