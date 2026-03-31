Представят сборника „Мисията на жената в литературата“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с главен асистент д-р Радея Гешева, специалност "Италианска филология", катедра "Романистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 31 март 2026г. от 18.00ч. в Новата конферентна зала в Ректората на СУ „Св.Климент Охридски“ ще се състои представяне на сборника „Мисията на жената в литературата“. На събитието предстои вдъхновяваща среща с автори, дискусии и разговори за ролята и силата на жената в литературния свят. Входът е свободен.

Изданието се появява след проведената Национална научна конференция „Мисията на жената в литературата“, която се състоя през миналата година за втори пореден път в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Форумът привлече студенти, докторанти, преподаватели и млади учени от страната и чужбина. Във форума участват и учени от различни университети – Пловдивски, Великотърновски, Югозападен, Тракийски, УниБит, както и представители на Женевския университет и Университета в Гранада.

Припомнете си ТУК