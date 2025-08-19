„Мисията на жената в литературата“ – конференция с международен размах и нови перспективи

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл.ас. д-р Радея Гешева от СУ "Св.Климент Охридски", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Жената – между автор, персонаж и вдъхновителка

Националната научна конференция „Мисията на жената в литературата“ се проведе за втора поредна година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Форумът привлече студенти, докторанти, преподаватели и млади учени от страната и чужбина.

„Интересно е да видим какви са парадигмите на тази мисия – жената може да бъде субект, авторка, двигател, генератор на идеи, но същевременно и обект, персонаж, който изпълнява определени функции в литературната творба“, заяви пред Classic FM главен асистент д-р Радея Гешева специалност "Италианска филология", катедра "Романистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сред акцентите в програмата бе нейния доклад за Мария Белончи – писателка, журналистка и културна фигура в Италия, основала през 1947 г. заедно с Гуидо Алберти престижната италианска литературна награда „Стрега“. „Историята на наградата е изключително интересна. Нейни носители са автори като Умберто Еко с „Името на розата“ и Джузепе ди Лампедуза с „Гепардът““, посочва д-р Гешева, която основен "двигател" на събитието.

Тя допълва, че „Стрега“ днес има международни категории, включително „Стрега Европейо“, връчена и на Георги Господинов. „Мария Белончи е културен лидер, чийто принос далеч надхвърля италианския контекст“, отбелязва Гешева.

Пленарен доклад и нови гледни точки

Силно впечатление оставя пленарният доклад на проф. д-р Гергана Петкова, декан на Факултета по класически и нови филологии. Тя изследва „мисията на жената“ в широк контекст, като включва примери от Изтока и Запада – от Мария Кюри, през Индира Ганди, до Екатерина Каравелова. „Докладът беше особено ценен, защото очерта прилики и различия между културите и даде нови измерения на понятието „мисия““, коментира Гешева.

Освен това във форума участват и учени от различни университети – Пловдивски, Великотърновски, Югозападен, Тракийски, УниБит, както и представители на Женевския университет и Университета в Гранада. „Много пъстра палитра от гледни точки се събра – японска литература, балкански контексти, философски и социологически интерпретации“, обобщава Гешева.

Литературата като огледало на обществото

„Литературата отразява процеси, които са важни за обществото. Понякога тя е по-близо до реалността, в други случаи – до въображаеми светове, които помагат да избягаме от проблемите, но и да ги осмислим“, казва д-р Гешева.

Именно затова темата за жената в литературата е не само академична, а и обществено значима. В свят на разделения и нови технологии, литературата напомня за нуждата от ценности и за ролята на жената като автор, изследовател и символ.

Предстои издание на сборник

След конференцията предстои публикуване на сборник с докладите. „Всички участници могат да изпратят своите изследвания, които ще бъдат рецензирани и включени. Както и миналата година, ще отбележим излизането на изданието подобаващо“, посочи още Радея Гешева.

Така конференцията не само събира идеи и дебати, но и оставя трайна следа в академичната общност, подчертавайки, че „мисията на жената в литературата“ е жива и многопластова тема.