Пламен Николов от Академия Роза: "За 7 дни ще направим младежки оркестър в Шипка"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя на Академия Роза Пламен Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фондация „Академия Роза“ е в подготовка на своята шеста поредна Лятна музикална академия, която ще се проведе между 10 и 16 август в гр. Шипка. Общият брой на участниците тази година е 35 от различни държави, които ще се обучават в областта на оркестровото свирене. Предстоят и три концерта с вход свободен в средата на август. Прочетете повече ТУК

Повече за събеседника:

Пламен Николов е роден в град Варна на 21 април 1971 година. Завършва Немската гимназия в морския град. От 1992 до 2006 учи икономика, живее и работи във Виена, Австрия. През студентските години прекарани в европейската столица се затвърждава и нестихващата му страст към класическата музика. Пламен вярва, че в България има много талантливи млади хора, които жадуват за възможности и музикални сценични изяви. Мечтата му е да възроди меценатството и затова решава да основе Академия Роза, в град Шипка, където го довежда работата му като генерален директор на розоварната в района - Тера Роза.

На 15 август 2020 година, Пламен прави подарък за празника на града, а именно класически концерт под открито небе с участието на музиканти и певци от Варненската опера. Реверберацията от събитието продължава и до днес. Местните жители са толкова въодушевени и трогнати, че тяхната признателност кара Пламен да се замисли и насочи усилията си върху това, град Шипка да стане ежегодна сцена за изява на класически музиканти от България и да даде възможност на жителите в малките населени места да се докоснат до красотата на класическата музика на живо.