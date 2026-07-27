Пламен Николов от Академия Роза: "За 7 дни ще направим младежки оркестър в Шипка"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя на Академия Роза Пламен Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Фондация „Академия Роза“ е в подготовка на своята шеста поредна Лятна музикална академия, която ще се проведе между 10 и 16 август в гр. Шипка. Общият брой на участниците тази година е 35 от различни държави, които ще се обучават в областта на оркестровото свирене. Предстоят и три концерта с вход свободен в средата на август. Прочетете повече ТУК
Повече за събеседника:
Пламен Николов е роден в град Варна на 21 април 1971 година. Завършва Немската гимназия в морския град. От 1992 до 2006 учи икономика, живее и работи във Виена, Австрия. През студентските години прекарани в европейската столица се затвърждава и нестихващата му страст към класическата музика. Пламен вярва, че в България има много талантливи млади хора, които жадуват за възможности и музикални сценични изяви. Мечтата му е да възроди меценатството и затова решава да основе Академия Роза, в град Шипка, където го довежда работата му като генерален директор на розоварната в района - Тера Роза.