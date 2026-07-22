„Академия Роза“ подготвя своята шеста поредна Лятна музикална академия и първи концерт в София

Един нетрадиционен формат на обучение в долината на тракийските царе, където любовта към музиката среща високия професионализъм и отношението към детайла!

Фондация „Академия Роза“ е в подготовка на своята шеста поредна Лятна музикална академия.

Събитието ще се проведе по традиция между 10 и 16 август в гр. Шипка, където, в рамките на 7 дни, 34 подбрани чрез конкурс деца от музикалните училища в страната и чужбина ще се обучават в областта на оркестровото свирене.

Творчески ръководител и диригент на Академията за втора поредна година ще бъде маестро Любомир Денев – син, диригент и композитор с опит в страната и чужбина, диригент на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ и главен диригент на Младежката филхармония „Пионер“ към НДД.

Ще бъде затвърдена практиката за участие на солисти – участници от предходни издания на формата, като тази година на Академията ще гостува челистът Калин Тодоров - носител на множество международни награди, сред които и първа награда от Федералния конкурс на Германия (2025) и участник в първите изданията на Академията от 2021 до 2023 г.

Ментори в Академията отново ще бъдат доказалите професионализма си музиканти и педагози: Светлана Анчева от Софийска опера и балет (обой), Красимир Костадинов от Софийска филхармония (валдхорна), Константин Димитров – концертмайстор на Русенската държавна опера.

Програмата в Академията ще включва ежедневни сутрешни и следобедни репетиции, съчетани с туристически походи, посещения на културни и исторически обекти, срещи с интригуващи личности и професионалисти. Настаняването, изхранването и обучението на участниците ще бъде поето изцяло от Фондация „Академия Роза“.

Академията ще завърши традиционно със заключителни концерти, на които участниците ще имат възможността да демонстрират пред публика придобитите в рамките на обучението си умения. Концертите ще се проведат:

на 14 август от 20:00 ч. на сцената пред Народно читалище „Напред – 1903 г.“ в гр. Павел баня;

на 15 август от 20:00 ч. на централния площад в гр. Шипка;

на 16 август от 18:00 ч. в гр. Казанлък в концертната зала към Община Казанлък.

Предвиден е, за първи път, и концерт в столицата, който ще се проведе на 3 ноември, от 19:00 ч. в Дом на културата "Искър".

Тази година програмата предвижда изпълнение на следните произведения:

Лудвиг ван Бетовен – Симфония №1 в до мажор, оп. 21

Пьотр Илич Чайковски – Вариации на тема рококо за виолончело и оркестър

както и произведение, композирано от маестро Милен Кукошаров специално за оркестъра на Академията през 2026 г.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.