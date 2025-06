Пианистката Надежда Йоцова: "За първи път ще играя ролята на камерен и джазов пианист едновременно и ще свиря с баща ми"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Надежда Йоцова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Симфониета-Враца продължава с концертите си в София. На 17 юни от 19.00ч. в зала „България“ под диригентската палка на Христо Павлов пианистката Надежда Йоцова ще бъде солист на Концерта за пиано и оркестър “The Spirit оf Jazz”, написан от баща й Христо Йоцов, с чиято фестивална премиера ще бъде отбелязана 65-годишнината на композитора. Прочетете повече ТУК . "За първи път ще играя ролята на камерен и джазов пианист едновременно и за първи път ще свиря с баща ми", сподели пред Classic FM Надежда Йоцова. Билети на касата в зала "България", онлайн и в мрежата на Ивентим.

Пианистката Надежда Йоцова ще участва и в представянето на компактдиска „Зодиак“ на Христо Йоцов, с участието на струнен квартет „София“, Борислав Йоцов – кларинет, Димитър Карамфилов – контрабас. Събитието ще се проведе на 13 юни от 19.00ч. в Софийската градска художествена галерия.

Пианистката Надежда Йоцова е родена през 1984г. в София в семейство на музиканти. Започва музикалния си път в България; още в ранна възраст печели първите си награди от национални и международни конкурси, включително "Млади Музикални дарования" ('96); I-ви Клавирен Конкурс за Американска Музика „Аарон Копланд”(2000), а впоследствие Млади Музикални Таланти „Ротари”(Одрин, Турция 2004). През 2005 г. печели наградата „Бела Барток” от международната Лятна академия „Прага-Виена-Будапеща” Баден, Австрия 2005.

Яркият артистизъм, безупречна прецизност и мащабен пианизъм са трите отличителни звена на нейното изпълнителско изкуство, които водят и предпочитанията на Надежда Йоцова към репертоара на късния романтизъм и съвременна музика (Шопен, Лист, Барток, Рахманинов, Скрябин и др.) Подчертан е интереса й към джаза и клавирната импровизация, и последните години активно участва в проекти, в които класиката и джаза се преплитат.

Едва 17-годишна изнася соловия си дебют с оркестър заедно със симфоничния оркестър на Националната музикална академия с Лист - Концерт за пиано и оркестър. Впоследствие е солирала на почти всички български оркестри, включително Симфоничния оркестър на Българско национално радио, Нов Симфоничен Оркестър, симфоничните оркестри на Варна, Враца, Плевен, Русе.

Академичното си образование получава в класа по пиано на проф. Антон Диков в Националната музикална академия, която завършва през 2006 г. с гл. ас. Елена Дикова, а по-късно се дипломира с магистърска степен по пиано с камерна музика в Германия при проф. Герит Цитербарт в престижния Университет за Музика, Театър и Медии в Хановер (HMTM). През 2011г. печели международна стипендия на Фондация „Live Music Now – Yehudi Menuhin". Съвместни изяви и звукозаписи е осъществявала с проф. Стойка Миланова (цигулка, България), Кана Сугимура (цигулка, Япония), Христо Йоцов (барабани, България), Борислав Йоцов (кларинет, България), Квартет „София“ (България).

През 2013 година представя световната премиера на концерта за пиано и оркестър “The Spirit Of Jazz” на Христо Йоцов. През 2014 г. взима участие в престижния музикален фестивал "Варненско лято". През 2017 дебютира с оркестър „София Симфоникс“ под диригентството на Любка Биаджиони цу Гутемберг в рамките на елитния фестивал “Klassik auf der Burg Open-Air” в двореца "Пласенбург" в Кулмбах, Германия. Към 2023 г. има осъществени два телевизионни записа за БНТ („Валсовете на Шопен“,1998; Концерт за пиано и оркестър “The Spirit of Jazz“ от Христо Йоцов, 2013 ); два звукозаписа за БНР (Концерт за пиано и оркестър “The Spirit of Jazz“, 2013; Соната за цигулка и пиано от Милчо Левиев, 2017 и един звукозапис за Северногерманското радио [NDR], Хановер (“Токатина” за пиано от Христо Йоцов, 2013). През 2024г. излиза първият компакт диск с нейно участие “ZODIAK. A letter to Haruki Murakami” – камерно-джазова сюита от Христо Йоцов.

Понастоящем Надежда Йоцова концертира активно в Германия и България, има богат преподавателски опит и работи като клавирен педагог в Германия.

През декември 2024г. защитава докторска степен с труда си върху клавирното изкуство и педагогически подход на Димитър Ненов, разшифрова и извежда непознати дотогава негови научни разработки върху клавирната техника - теория и методика.