Маестро Христо Павлов: "През юни Симфониета-Враца пристига с три концерта в София"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Христо Павлов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първият концерт на Симфониета-Враца в София ще се състои на 6 юни в Сити Марк Арт Център, а последният е на 23 юни в зала "България".

За трета поредна година, престижният Международен музикален фестивал „Софийски музикални седмици“ съвместно със Симфониета-Враца, най-бързоразвиващият се извънстоличен оркестър в България, представят проекта *Международен фестивален оркестър. Концертът „Гости отблизо и далеч“ ще се състои на 17 юни от 19.00ч. в зала „България“ под диригентската палка на Христо Павлов.

Уникалният проект Международен фестивален оркестър е прекрасна възможност за музикантите от различни точки на света да творят заедно на българска сцена, в емблематичната за българската музикална култура зала „България“.

Творческите биографии на солистите и диригента ще убедят публиката, че посреща „Гости от близо и далеч“: близо по месторождение и далеч от дома по пътя на активния им живот като музиканти....

Солисти в ексклузивния концерт на 17 юни от 19.00ч. в зала „България“ са великолепни музиканти, които ще ни пренесат с майсторските си изпълнения във вълнуващия свят на музиката с произведения от: Дж. Тавенер – „The Protecting Veil” за виолончело и струнен оркестър; М. Равел – „Интродукция и Алегро“ за арфа, флейта, кларинет и струнни; К. Сен-Санс – „Концертна пиеса“ за арфа и оркестър, оп. 154; Х. Йоцов – Концерт за пиано и оркестър “The Spirit оf Jazz”