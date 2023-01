Пианистът Александър Улман пред Classic FM: „Музиката не може да решава световните проблеми, но може да вдъхновява"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Александър Улман в превод на Ангелина Александрова и озвучаване от Павел Сотиров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Аз съм Александър Улман и бих желал да поканя слушателите на Classic FM да се насладят на прекрасния Императорски концерт на Бетовен. Надявам се, че ще можете да се присъедините към мен и чудесните ми колеги от Софийската филхармония, дирижирани от Джонатан Блоксам. Ще бъде страхотно преживяване". Това обеща в програмата на Classic FM младият британски пианист броени часове преди музикалното събитие тази вечер, 19 януари, от 19.00ч. в зала "България".

„Много ми харесваше да го слушам от съвсем малък, но напоследък имам възможност да го свиря. Изпълнявал съм много творби на Бетовен докато стигна до този концерт. Хубавото на този опит с произведенията му е, че той ме е формирал. Това е върхът на неговия героичен период и в този концерт откриваме много препратки от Третата му симфония „Ероика“ или 23-тата му Соната „Апасионата“. Това е най-абстрактното произведение на Бетовен", сподели Улман. Според него, няма универсална рецепта за интерпретация.

„Не искам публиката да идва с мисълта, че ще чуе мен, а самата музика. Леон Флейшер ми сподели преди години да не се опитвам да интегрирам себе си в музиката. Това неминуемо ще се случи. Каза ми: „Опитай се да свириш, като предаваш своя опит и така можеш да допринесеш за различното звучене на произведението“.

Улман счита, че „хората обичат филмова музика и посещават такива концерти. Ходят и на концерти с музика за видеоигри. Те преминават по-късно към класическата музика. Това е странен, но и красив начин да получат достъп до това музикално наследство. Целта на тази музика е не да се хареса на всеки. Не бива да се концентрираме върху бизнес средата. Има хора, които трябва да мислят за това- как да се направи по-популярно дадено произведение или как да се привлече повече печалба от едно изпълнение. Това, което артистът трябва да мисли, е просто как да свири по-добре".

Британският клавирен интерпретатор коментира и мястото на музиката в турбулентните времена на войни, икономически кризи и пандемия. „Музикантите са хора като всички останали и това им влияе. Това е международна професия, в която са установени много контакти и с украински артисти. Музиката не може да направи много за решаването на световните проблеми, но може да вдъхновява. Ето защо музиката е изключително мощен инструмент".