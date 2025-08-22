В ефир

Откриха съболезнователна книга за проф. Венцеслав Николов

Опелото ще бъде отслужено в столичния храм “Св. Седмочисленици” на 24.08 (неделя) в 13:30 ч.

Публикувано на 22.08.2025

Преди броени дни изключителният музикант, преподавател и духовен водач на поколения творци проф. Венцеслав Николов напусна този свят.

Във фоайето на Сити Марк Арт Център /бившето кино "Левски" в София/, където изтъкнатият виолончелист и педагог изнасяше своите рецитали, ще бъде отворена съболезнователна книга за проф. Николов.

Желаещите могат да посетят центъра на 25, 26 и 27.08 от 10 до 14 ч., за да напишат своите думи за сбогом с професора.  

Опелото ще бъде отслужено в столичния храм “Св. Седмочисленици” на 24.08 (неделя) в 13:30 ч.

Полагането ще бъде извършено след това в гробищен парк “Централни софийски гробища” - Парцел 1.

Дълбок поклон!

