OctoHarpis представят финеса на арфовия звук преди Александър Болдачев

След концерта в Шумен заедно със Симфониета Шумен под палката на маестро Славил Димитров, ансамбълът пристига, отново заедно със Симфониета Шумен. Този концерт съчетава финеса на арфовия звук с плътността и размаха на симфоничния оркестър.

Съвместният проект на OctoHarpis и Симфониета Шумен представя рядка концертна форма - арфов октет и симфоничен оркестър, в която се изискват високо изпълнителско майсторство, стилова прецизност и внимателно изграден музикален диалог.



Арфовият октет OctoHarpis е създаден по инициатива на д-р Кохар Хампарцум Андонян – Краджян (Кохи Андонян) – изтъкнат музикант и педагог, дългогодишен преподавател по арфа и камерна музика в НМУ „Любомир Пипков“ и НМА „Панчо Владигеров“. Нейната изпълнителска и педагогическа дейност е с ясно международно присъствие – концертни сцени в България и Европа, записи за национални медии, участие в престижни фестивали. Посланик на мира към ЮНЕСКО, жури на международни конкурси и носител на множество отличия, тя е сред водещите фигури на съвременната българска арфова школа. Основен двигател и съмишленик на проекта е Лилия Стоева – преподавател по арфа в НМУ „Любомир Пипков“, активен солист и оркестрант с богат международен опит. Концертните сцени на България, Германия, Франция, Италия, Испания и Дания познават нейното музициране с водещи оркестри и камерни състави.

Заедно Кохи Андонян и Лилия Стоева изграждат силен арфов тандем – на сцената и в педагогическата практика. Учител и ученик, музиканти и педагози, които с последователност и високи професионални критерии създават ново поколение български арфисти.

В програмата са включени произведения, които разкриват арфата в пълния ѝ стилов и изразен диапазон – от барокова изисканост до съвременна експресия:

Г. Ф. Хендел – „Сарабанда“,

Й. Пахелбел – „Канон“,

П. Владигеров – „Сарабанда“,

Е. Григ – „Morning Mood“,

А. Хаселманс – „Песента на май“,

Б. Андрес – „Ragtime“,

Ж. Бизе – „Сюита“,

Дебора Хенсон-Конант – „Baroque Flamenco“,

А. Ортис – „Cumbia Deliciosa“.



Това ще бъде вечер, посветена на благородството на звука, на финеса на детайла и на силата на съвместното музициране. Очаквайте този концерт за ценители на класическата музика и за всички, които търсят дълбочина, стил и рядко музикално преживяване.