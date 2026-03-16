Младите таланти на арфата покориха Националния конкурс "Път към Славата"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Кохар Андонян и Биляна Василиева от Сдружение "Наутилус", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Завърши Националния Конкурс "Път към Славата", организиран от Арт център Кърнолски. "Когато от 6 стипендии на МК за струнна група в IV гр. 3 са присъдени на нашите деца с Lily Stoeva сме горди и доволни!", заяви д-р Кохар Андонян.

Кои са младите таланта на арфата, които победиха? Вижте списъка по-долу:

Гран При Ексен Костова

I награда Гергана Николова и Натали Михайлова със степендия от МК

II награда - Габриела Орозки степендия от МК

Награда за най-изразително изпълнение - Иви Стоянова

В различните групи:

I награда - Божана Георгиева, Ирис Клинчева, Мартин Блажев

II награда- Марина Лисник, Явора Горанова

III награда- Радост Кускусчиева

Д-р Кохар Андонян и Биляна Василиева от Сдружение "Наутилус" разкриха подробности за предстоящото гостуване на изявеният арфист Александър Болдачев, за което ще научите повече ТУК