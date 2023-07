Нов видеоклип направиха момичетата от Destiny Quartet преди концерта в Северна Македония

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Венета Гудева и виолистката Александрина Митева от Destiny Quartet, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Destiny Quartet ще свирят тази вечер, 18 юли 2023г., в Скопие, Република Северна Македония. Броени часове преди изявата си, част от очарователната четворка инструменталисти гостува в студиото на Classic FM по повод новия видеоклип на състава.

След наситен концертен сезон, Destiny Quartet представя нов музикален клип с филмов сюжет. Наскоро квартетът получи отличие Златен камък „Класиката е модерна“ и продължава да вдъхва нов живот на любими мелодии. Попурярното парче на Вая Кон Диос „Nah Neh Nah“ оживява с техния най-нов аранжимент.

В клипа четирите музикантки изпълняват четири различни роли и всяка от тях попада в своя собствена романтична авантюра. Накрая се оказва, че всички са пленени от един и същи човек. И то не кой да е, а от самия Иво Аръков в главната роля! А каква е развръзката в този любовен четириъгълник, ще разберете само ако гледате „Nah Neh Nah“ в изпълнение на Destiny Quartet!

Режисьор на клипа е Тодор Чапкънов. Работил и върху клипа на „Jovano Jovanke“, неговият прочит е винаги оригинален и завладяващ като филмов сюжет. Част от видеото е заснето в ателието на баща му – великия скулптор Георги Чапкънов – Чапа.

„Снимачният процес беше много творчески и страшно забавен. Тошко и Иво се сработиха в прекрасен тандем, а ние покрай тях се почувствахме като актриси и ни хареса!“, споделя с вълнение Гергана Алексиева, двигател и продуцент на проекта.

Композицията и мастеринга са дело на италианския екип на Destiny Quartet в състав Маурицио Абени, Марко Страчони и Габриеле Конти.

Парчето завладява с неустоимия си ритъм и енергично настроение, а мелодията „nah neh nah“ ще звучи отново това лято!