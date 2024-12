Музиканти от Консерваторията „Хасадна“ – Йерусалим ще свирят в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Маян Джеймс и младите саксофонисти Ела Роден и Офек Барда, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 11 декември от 18.00ч. концертът на Академичния симфоничен оркестър в Националната музикална академия, традиционно провеждащ се всяка сряда, ще бъде включен в Седмицата на израелската музика в НМА. Гости в програмата ще бъдат талантливите музиканти от Консерваторията „Хасадна“ – Йерусалим (Hassadna Jerusalem Music Conservatory) и организацията „Youth and Music Israel“ Ела Роден – саксофон, Офек Барда – саксофон и Авнер Бах – блокфлейта. Заедно с тях солист ще бъде цигуларят Александър Тянов от класа на гл. ас. д-р Стоимен Пеев. На диригентския пулт ще се изправи студентът на проф. д-р Деян Павлов Адам Иванов.

В програмата на концерта публиката ще се наслади на Коледно Кончерто гросо, g-moll, оп. 6, №8, I част от Арканджело Корели, Сюита за блокфлейта и оркестър, TWV 55:a2, III и IV част от Георг Филип Телеман, Концерт за две цигулки, d-moll, BWV 1043, I част от Йохан Себастиан Бах (транскрипция за два сопран саксофона), „Негев; Час на раздяла“ – Прелюд за камерен оркестър (2023) от Михаел Волпе. След антракта симфоничната вечер ще продължи с Концерт за цигулка и оркестър, a-moll, оп.82 от Александър Глазунов.

Седмицата на израелската музика в Националната музикална академия ще приключи с Камерен концерт на 14 декември от 18:00 часа в зала „Димитър Ненов“ (ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6). В събитието на сцената ще муцизират рамо до рамо преподаватели и студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Консерваторията „Хасадна“ – Йерусалим (Hassadna Jerusalem Music Conservatory) и организацията „Youth and Music Israel“.

В концерта ще участват проф. Орит Орбах – кларинет, проф. Мааян Джеймс – баритон саксофон, Авнер Бах – блокфлейта, Айелет Курш – виолончело, Ясмин Кенет – виолончело, Гай Гершон – тромбон, Офек Барда – сопран саксофон, Ури Галпаз – алт саксофон, Ела Роден – сопран и тенор саксофон. На талантливите израелски музиканти ще партнират домакините-педагози в НМА проф. д-р Даниела Дикова – пиано, доц. д-р Галина Койчева-Мирчева – цигулка, доц. д-р Богдан Станев – пиано, гл. ас. д-р Стоимен Пеев – цигулка и студентите Виктор Тренев – цигулка, Георги Райчев – цигулка, Виктор Мицев – виола, Тодор Георгиев – цигулка, Мина Георгиева – виола, Филип Ставров – пиано.

В програмата на камерния концерт гостите ще чуят произведения от Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Антонин Дворжак, Йожен Боца, Аяла Ашеров, Йорк Боуен, Йоахим Стучевски, Хаим Александър, Мааян Джеймс, Александър Гилман и Марин Големинов.

Програма на концерта: