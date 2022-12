Маестро Камджалов превръща „Коледа" на арх. Димитър Ненов в традиция

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригентката Мая Василева-Четрокова, разположено в звуковия файл!

За шеста година Йордан Камджалов налага нова българска музикална традиция за Коледа с музиката на арх. Димитър Ненов.

След доверието и избирането на проекта за „Музикален проект на годината 2019“, сме убедени във важността, независимо от всичко, да продължим с ежегодните концерти.

Тази година тържественият коледен концерт се провежда в зала „България“ на 19/12/2022, в деня в който отбелязваме рождението на великия български гений Димитър Ненов - пианист, композитор, музикален педагог, архитект и виден общественик.

Концерта е под палката на Йордан Камджалов, с участието на GENESIS ORCHESTRA и хора на Музикална лаборатория за Човека, солисти – Гиргина Гиргинова и Денис Бояджиев.

Продължава и ангажимента ни към каузата за спасяване и популяризиране на културното наследство на Димитър Ненов. След вокален цикъл „Родина" и „Цикъл от шест народни песни из разни краища за висок глас и оркестър“, тази година ще прозвучат неговите „Четири скици“ за симфоничен оркестър.

Програма:

- Музикално въведение – аспекти на творческата лаборатория на Димитър Ненов, водещ – Йордан Камджалов.

- Димитър Ненов - „Четири скици“ за симфоничен оркестър

- Димитър Ненов – Оратория “Коледа” за оркестър, хор и солисти

Йордан Камджалов за Димитър Ненов:

„Свръхинтелект. Свръхчувствителност. Свръхритъм. Гигантски дух. Космополитен поглед. Трансцендентална мисъл. Анти-битовизъм. Мирова скръб. Екстаз. Достъп до абсолютната тишина. Проводник на свръхсила. Хиперорганизация. Свръхнежност. Над-стилистичност. Над-националност. Връща фолклора в неговата родина – космоса. Гигант. Гостенин от бъдещето. Универсален гений. Болка. Победа. Несравнимост.

Един от най-големите подаръци в живота ми, човек, който ме завладя само за секунди, още когато бях на 13 години. Една мечта, един вдъхновител, една гръмотевица, осветяваща доживотно непознати кътчета от съзнанието ми, задвижвайки най-личните струни на чувствителността и стремежа.“

Йордан Камджалов

Артистичен директор и Главен диригент на GENESIS ORCHESTRA и МУЗИКАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЧОВЕКА. Учи дирижиране в София и Берлин. Специализира в майсторски класове на диригенти от световна величина и има впечатляващи изяви на три континента.

Лауреат на редица международни конкурси за диригенти, включително „Gustav Mahler International Conducting Competition”, „Jorma Paula International Conducting Competition” и други.

През 2010 съосновава фондация „Йордан Камджалов“, създадена да подпомага млади български творци.

През 2011 е избран с пълен консенсус за Генерален музикален директор и главен диригент на Хайделберг, през 2018 година става Музикален директор и главен диригент на Хърватската Национална опера и филхармония в Риека –Европейска столица на културата 2020, а от 2021 е Музикален директор и Главен диригент на Международната музикална академия и фестивал „Борис Христов“ в Италия, чийто съучредител е.

GENESIS ORCHESTRA

През 2015г. Йордан Камджалов поемa отговорността на артистичен директор и главен диригент на международния български GENESIS ORCHESTRA. Форматът обединява доказани български изпълнители от страната, Европа и света. През 2018г. излезе първият диск на оркестъра за немския звукозаписен гигант CPO records, номиниран през 2019г. за престижната Opus Klassik в категория „Запис на годината“.

Музикална лаборатория за Човека

Концептуален вокален проект, разгърнат в три формата, стъпващ върху безпрецедентната, международно призната българска хорова традиция. Основната задача на Музикална лаборатория за Човека не е нито репертоара, нито самата музика, а търсенето и копнежът към безкрайните и неподозирани възможности и перспективи пред творческия потенциал на самия Човек.

Хоровият ѝ формат представлява широка гражданска селекция от личности с изявен музикален и вокален потенциал и любов към музиката, обединени в стремежа си да изпълняват големите световни шедьоври. Диригент - Мая Василева-Четрокова.

Концертът се осъществява с подкрепата на Столична община.