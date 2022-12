Йордан Камджалов представя Хершел и Вивалди в София и Рим, подготвя "Коледа" от Димитър Ненов

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Йордан Камджалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Двама интердисциплинарни творци ще бъдат представени в една концертна вечер под палката на Йордан Камджалов. Тази вечер, 7 декември, от 19.30ч. в Сити Марк Арт Център /бившето столично кино „Левски“/ ще се състои концерт с творби на Вилхелм Хершел и Антонио Вивалди. Двамата са „различни, но единни в универсалността си“, заяви в ефира на Classic FM Radio маестро Камджалов. По думите му, „акцентът ще бъде върху Вивалди, когото рядко нареждаме като интердисциплинарен творец“. В програмата ще прозвучат „Годишните времена“ на Вивалди със солист, цигуларката Зорница Иларионова. „Това е една дълбоко програмна творба с текст на староитиалиански“, смята Камджалов. По повод 200 години от кончината Хершел ще бъде изпълнена неговата Симфония № 8 от Genesis Orchestra. Концертът ще се проведе и на 9 декември в Консерваторията Санта Чечилия в Рим.

След завръщането си в България, музикантите от Genesis Orchestra и хора на Музикална лаборатория за човека ще интерпретират празничната оратория „Коледа“ от Димитър Ненов. Събитието предстои на 19 декември от 20.00ч. в зала „България“. Искаме да я запазим като техен дух, наследство и самочувствие“, подчертава маестро Камджалов. Той окачестви тази композиция за хор, оркестър и солисти като „мистерия, празник, наричане, пожелание, една бяла магия за здраве“. Според него, „Димитър Ненов е пример за подражание, че човек може да намери себе си в различни области и да вдъхновява хората“.