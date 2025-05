Талантливата цигуларка Киара Николова ще свири за първи път със Симфониета-Враца на 6 юни в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов- Геми с Киара Николова и Марио Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 6 юни от 19.00ч. в красивата зала на Сити Марк Арт център (бившето кино "Левски", срещу Парка Заимов) Симфониета Враца кани публиката в София на концерта „В бъдеще време". Солисти ще бъдат Киара Николова (цигулка), Дарин Ламбрев (виолончело), Сонила Баха (виола). Киара Николова ще интерпретира Балада и Полонез за цигулка и оркестър, оп. 38 (премиерно изпълнение от Симфониета-Враца).

Билети на касата в СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР (бул. „Янко Сакъзов“ 30, тел. 02 955 7478). Цена: 20лв. и 12лв. за учащи , скоро в мрежата на ИВЕНТИМ И ГРАБО. За информация и резервации т. 0888504644, 0895702624.

Киара Николова е родена в град София през 2008г. Започва да свири на цигулка на 6-годишна възраст. Приета е с отличие в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ София, в класа по цигулка на известния български педагог, Благородна Танева, където учи и до сега (10кл.)

Киара е носител на Гран при от конкурсите: International Youth Music Competitions’ 22 – Атланта, САЩ; VI Международен конкурс "Аяулы Астана” Казахстан ’2021.

Първа награда от наши и международни конкурси: Пети международен музикален конкурс за изпълнители - Трявна ’23; Национален конкурс за млади изпълнители на българска музика – Бургас’22; ; “Sopravista Olimpic Art Games” Italy Dec’21, Imka International Music competition ‘Nov 2021 Sarajevo. Лауреат на призови отличия от: London Classical Music competition’ Fev.2022; 5th International Moscow Music Online-Competition ‘Dec 2021; International Music competition „Tiziano Rossetti” ‘21 Switzerland и др.

На 14 години, Киара Николова е концертмайстор на Юношеския оркестър в НМУ "Л. Пипков" София, с диригент Славил Димитров.

На 10-годишна възраст дебютира като солист на оркестър „Симфониета-София“, с диригент Свилен Симеонов. На 14г. Киара е солист на Видинската филхармония с диригент Петър Димитров в серия концерти из страната. През 2023г. и 2024г. е поканена като солист в нови концертни програми и турнета на оркестъра, в България и Гърция.

През 2023г. Киара Николова е солист за първи път в концерт на Струнен ансамбъл „Класик Арт“ и пианиста Георги Черкин в камерна зала „България“. Следват нови покани към младата цигуларка за участия като солист на „Класик Арт“ в Барокова академия ‘2024г. и концерт.

На 15г. Киара Николова дебютира на виенска сцена, в зала „Хюбнер“ в галаконцерта „Изкуството в Австрия продължава да живее“ с изявени млади таланти и световноизвестни солисти, в партньорство с именитата пианистка Донка Ангъчева.

Киара Николова е активен участник в майсторските класове на проф. Антон Сороков, проф.Велика Цонкова, Зорница Иларионова, Ангелина Абаджиева, Димитър Буров, проф. Евгений Шевкенов.

Участва в редица концертни изяви в София и страната, включително и в програмата на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“’, Eвропейския музикален фестивал, Младежки фестивал „Солинария“, МФ „Варненско лято“, Фестивал “Сцени на Струма” и др. Участва също и в телевизионни продукции и има осъществени записи за Българската национална телевизия.