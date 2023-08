Маестро Джанкарло де Лоренцо: "Нино Рота беше гений за разлика от други, които не бяха като него"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с маестро Джанкарло де Лоренцо, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Нино Рота е по-малко известен, отколкото би трябвало да бъде. Нино Рота беше гений за разлика от други, които не бяха като него. Познавате го от света на филмовата музика, но „Пътят“ не е произведение, създадено за киното. Това е един великолепен балет, в който ще усетите както влиянието на Стравински, така и изящните хармонични теми и пасажи. Има много трудни моменти в интерпретацията заради невероятния темброво звучене от най-високо ниво. От този балет се ражда сюитата, която ще изпълним. В концерта ще прозвучи и Сюита от Балета „Лешникотрошачката“ на Чайковски, както и Тъжния валс на Сибелиус, които са изключително красиви". Това заяви пред Classic FM маестро Джанкарло де Лоренцо. "Преди 5 години дирижирах за първи път Националния ви оркестър, като доколкото си спомнях представих програма с произведения от Бетовен. Нивото на Софийската филхармония е изключително високо", подчертава той.

Тази вечер от 19:00ч. в концертната зала „България“ в София той ще дирижира финалния концерт от летния сезон на Софийската филхармония "Споделете музиката", който се осъществява с подкрепата на Столична община – Календар на културни събития. В програмата ще прозвучат произведения от Сибелиус и Чайковски, но акцент ще бъде Сюита из филма "Ла Страда" /"Пътят"/ на Нино Рота, известен със своята филмова музика.

Билети ще намерите на касата на зала "България" в София и в мрежата на Ивентим.

"Сибелиус е написал една от най-красивите страници в музикалната история със своя „Тъжен валс“. Колкото пъти го дирижирам, толкова пъти се удивлявам от този шедьовър. „Пътят“ от Нино Рота е другият шедьовър в програмата и съм сигурен, че публиката ще се забавлява много с тях", разкрива де Лоренцо.

Джанкарло де Лоренцо е артистичен и музикален директор на Симфоничния оркестър на Санремо. "Това е държавен оркестър и представлява един от най-старите и престижни италиански състави. Той е създаден през 1905г. и е част от 12-те концертни оркестрови институции, признати и финансирани от Италианската държава. Изнасяме 104 концерта в рамките на една година. Малка част от нашите оркестранти запазваме за Фестивала на популярната италианска песен Санремо. На практика Фестивалният оркестър съдържа музиканти от нашия симфоничен състав, но не всички, тъй като продължаваме паралелно и собствената си програма. След края на Фестивала Санремо, останалите оркестранти се завръщат на работа между февруари и май, когато приключва сезона. Следващият сезон е от октомври до декември". По думите на авторитетния маестро, "през лятото правим програми с кросоувър. През този сезон ни гостува израелската певица Ноа, която е гостувала и в България, американския джаз тромпетист Ренди Брекър, които представиха своите програми с нашия симфоничен оркестър".