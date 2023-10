Александра Александрова: „Синелибри" започва с единствената прожекция на "Клети създания“ в България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александра Александрова от екипа на фестивала „Синелибри“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На прага сме на Деветият международен кино-литературен фестивал „Синелибри“. Той ще се проведе от 6 до 29 октомври в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, ИА „Национален филмов център", Национален фонд „Култура", общини и културни институти. „Синелибри“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. Фестивалът ще представи над 60 филма с национални и световни премиери, в т.ч. адаптации и биографични филми, галавечери на 14 държави, ретроспекции, чествания, събития с театрални, модни и музикални акценти, образователни модули, детски изненади, тематични вечери с дискусии по наболели теми в съвременното общество, документално и късометражно кино в паралелни конкурси, срещи с български и световни творци.Билетите за всички прожекции и съпътстващи прояви са в продажба.

Откриването на фестивала ще се състои на 6 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК с блестящият стиймпънк романс „Клети създания“, който спечели "Златен лъв" на тазгодишния Кинофестивал във Венеция. Виртуозна адаптация на едноименния роман от 1992 г. на големия шотландски творец Алистър Грей, филмът е постмодерен прочит на историята за д-р Франкенщайн и неговото чудовище. "Това ще бъде единствената прожекция в България преди официалната премиера през декември", заяви пред Classic FM Александра Александрова от организационния екип на фестивала „Синелибри“.

В паралелната програма на 7 октомври в кино „Одеон“ ще бъде излъчена хипнотичната научнофантастична мелодрама „Звярът“ на режисьора Бертран Бонело. Филмът е адаптация на повестта „Звярът в джунглата“ от Хенри Джеймс, един разказ за съдбата, поличбите, любовта и самотата. Винаги безупречната Леа Сейду и магнетичният Джордж Маккей играят двама влюбени, които се срещат отново и отново във времето и пространството, докато не надвисва катастрофа.



На 14 октомври в кино „Люмиер“ е предпремиерната прожекция на филма „Убийците на цветната луна“. Книгата, тласнала Мартин Скорсезе да вдъхне живот на този грандиозен проект, е „Убийците от Оклахома и раждането на ФБР“ на Дейвид Гран. Завладяващ микс от криминална драма, исторически епос и уестърн, филмът с Леонардо ди Каприо и Робърт де Ниро в главните роли разказва за племето осейдж в щата Оклахома, САЩ, на което петролът носи огромно богатство през 20-те години на XX век. В резултат на това започва един от най-мрачните и травматични периоди в американската история, известен като „Големият терор“.





Италианско-белгийската драма „Редът на времето", чиято световна премиера се състоя на кинофестивала във Венеция, е първият игрален филм от двайсет години насам на световноизвестната режисьорка Лилиана Кавани, която в началото на годината навърши 90 години. Филмът разказва за неколцина приятели, които се събират на парти по случай рожден ден във вила на брега на морето, но скоро разбират, че до няколко часа може да настъпи краят на света. Кавани написва сценария на филма с Паоло Костела и в сътрудничество с италианския физик Карло Ровели (известен с примковата квантова теория за гравитацията), чиито книги са международни бестселъри. В рамките на Синелибри са предвидени четири прожекции на „Редът на времето“.





Почитателите на стилистиката на Франсоа Озон не бива да пропускат най-новия му филм – „ Престъплението е мое “, събрал едни от най-талантливите френски актьори, представители на четири поколения! Тази искряща криминална комедия, с привкус на фарс и елементи на социална критика, е свободна адаптация на пиесата „Моето престъпление“ от Жорж Бер и Луи Верньой. Премиерата е на 7 октомври във Френския институт.





Сред най-ярките акценти в програмата е комедийният романс „Господин Блейк на вашите услуги!“, адаптация на бестселъра на Жил Льогардиние Напълно побъркан!, от който са продадени повече от един милион екземпляра във Франция. Вече в ролята на режисьор, Жил Льогардиние събира на екран звездния дует Фани Ардан и Джон Малкович за първи път след съвместното им участие в „Казанова вариации“ от 2015 г. Малкович, който безсъмнено е любимец на българската публика, изпълнява ролята на Андрю Блейк, наскоро овдовял британски бизнесмен, който решава да загърби бизнеса си и да започне работа като иконом в западащо имение в Северна Франция.





Изящно меланхолична, обогатена с тънък хумор и изпипана до последния детайл е мелодрамата „Сидони в Япония“ с Изабел Юпер в главната роля. Филмът разказва за приключенията на френската писателка Сидони Персевал в Киото. Докато представя новата си книга в неизбежната компания на своя японски издател, героинята ще се опита да заглуши призраците от миналото и да изпита отново тръпката на любовта.



Тази есен, като реверанс към невръстните зрители, Синелибри ще отбележи „“ с четири от най-обичаните анимационни продукции, удостоени с множество отличия: „Героичната шесторка“, „Смелата Ваяна“, „Зоотрополис“ и „Замръзналото кралство“.Освен в София Синелибри 2023 ще се проведе в още шест града в страната в следните интервали:(14-29 октомври),(13-29 октомври),(14-26 октомври),(20-29 октомври),(19-22 октомври). Впо традиция избрани филми от програмата на фестивала ще бъдат показани в Регионална библиотека „Захарий Княжевски“ на 14 и 21 октомври.