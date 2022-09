Клара Хърванович от „Как се научих да летя": „Най-важното е, че трябва да можем да прощаваме и да оставяме нещата в миналото си“.

Your browser does not support the audio element.

„Най-важното е, че трябва да можем да прощаваме и да оставяме нещата в миналото си“. Така младата сръбска актриса Клара Хърванович описа посланието на новия филм за цялото семейство „Как се научих да летя", в който играе главната роля. В ефира на Classic FM Radio тя сподели, че нейният персонаж е "интроверт, а аз съм силно подчертан екстроверт".

14-годишната млада надежда на сръбското кино гостува за предпремиерните прожекции на копродукцията, разпространявана от Арт фест с подкрепата на ИА „Национален филмов център". Лентата се разпространява от 16 септември 2022г. в киносалоните.

„Поколението ми научава много неща. Не е толкова лоша идея да отидеш на почивка с баба си или да научиш как се отразява историята на разпада на бивша Югославия“, поясни Хърванович. Тя сподели, че в родината й се снимат предимно криминални филми и трилъри и „за жалост не се правят толкова много светли филми".

За работата си с режисьора Радивое Андрич разкрива, че "доверието е най-важното нещо в снимачния процес". Актрисата признава, че "най-трудното ми беше да се науча да се гмуркам с бутилка кислород".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Клара Хърванович в превод на Яна Пункина, разположено в звуковия файл под главната снимка!