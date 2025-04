Испанският китарист и лютиер Хосе Мигел Морено пред Classic FM: "Има само три запазени оригинални вихуели в света"

Your browser does not support the audio element.

На 10.04.2025 от 18:30 ч. в НМА "Проф. Панчо Владигеров" при вход свободен ще гостува изтъкнатият испански китарист Хосе Мигел Морено. Той ще даде началото на поредицата безплатни концерти под надслов "Духът на испанската и латиноамериканската музика", който организира Институт Сервантес- София. Припомнете си повече за концерта и музиканта ТУК!

"Има само три запазени оригинални вихуели в света". Това заяви Хосе Мигел Морено пред Classic FM. По думите му, сходна е и съдбата на лютнята, тъй като в света са останалите около 5 оригинални инструмента. Музикантът илюстрира на живо в радиостудиото разликата между вихуелата и бароковата китара, която се състои в настройките на струните. Според него, има много млади хора в Испания, които проявяват интерес към старинните инструменти, като ги изучават и впоследствие изнасят концерти в страната. Той уточни, че има около 20 лютиери в родината му, които се занимават с изработването, възстановяването и поддръжката на вихуели.

Хосе Мигел Морено постави акцент върху една от композициите в рецитала, който ще изнесе. Това е творбата на Луис де Нарваес (XVI в.) - Песента на Императора. Тя е посветена на император Карл V, който много е обичал да слуша прототипа на произведението, като Нарваес, който е бил негов довереник, е успял да я преработи във вида, който е известен в момента. В програмата ще прозвучат и Четири вариации на тема “Guárdame las vacas” /"Пази ми кравите"/, която има куриозна история.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с испанския китарист Хосе Мигел Морено в превод на Светослава Славчева от Институт Сервантес- София, разположено в звуковия файл под главната снимка!