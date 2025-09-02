Поетът и преводач Кирил Кадийски си отиде, съобщи на страницата си във "Фейсбук" издателство „Колибри". "Съкрушителна вест ни споходи в последния ден на август. Напусна ни нашият приятел и съмишленик Кирил Кадийски – поет и преводач с мощен, извънмерен талант; прозорлив есеист, публицист, преподавател, общественик с будна съвест и парлив език", пише в публикацията на издателството.
По думите му, „човекът е зле устроен, програмиран е да бъде лош. Религията е инструмент, с който човек трябва да бъде потискан. Аз съм атеист, но проповядвам религиозно възпитание по адекватен начин.“.
Според Кадийски, „хората търсят нещо, което им говори... Ние сме малка част от Космоса. Другаде може да има живот, но той не е като тук. Има Бог, но това е друго измерение и друго съществуване“.
Кирил Кадийски е роден на 16 юни 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Автор е на книги с поезия и есеистика, сред които "Поезия" (1995), "Съчинения в три тома" (1997), "Вечеря в Емаус" (2000), "Черепът на Йорик и други стихотворения" (2004), "Съчинения в пет тома" (2007), "Поезия/Прози" (2013, 2015), "Поезия" (2014, 2019).
Превел е на български стихове на френски поети като Франсоа Вийон, Пиер дьо Ронсар, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме, Гийом Аполинер, а също и произведения на руски автори, сред които Михаил Лермонтов, Фьодор Тютчев, Александър Блок, Владимир Маяковски, Борис Пастернак и др, припомня БТА.
Поклонението ще се състои на 2 септември от 11:00 ч. в столичния храм "Свети Седмочисленици".
Поклон пред паметта му!