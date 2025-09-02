Поетът и преводач Кирил Кадийски си отиде, съобщи на страницата си във "Фейсбук" издателство „Колибри". "Съкрушителна вест ни споходи в последния ден на август. Напусна ни нашият приятел и съмишленик Кирил Кадийски – поет и преводач с мощен, извънмерен талант; прозорлив есеист, публицист, преподавател, общественик с будна съвест и парлив език", пише в публикацията на издателството.

В последното си интервю пред Classic FM Кирил Кадийски той не пропусна да сподели безпокойството си: „Това, което се прави в Украйна, е престъпление спрямо човечеството. Лудите по света са неукротими...Моля се да се сложи точка!"

По думите му, „човекът е зле устроен, програмиран е да бъде лош. Религията е инструмент, с който човек трябва да бъде потискан. Аз съм атеист, но проповядвам религиозно възпитание по адекватен начин.“. Според Кадийски, „хората търсят нещо, което им говори... Ние сме малка част от Космоса. Другаде може да има живот, но той не е като тук. Има Бог, но това е друго измерение и друго съществуване“.