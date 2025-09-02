Снимка: БГНЕС
 
Кирил Кадийски е роден на 16 юни 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Автор е на книги с поезия и есеистика, сред които "Поезия" (1995), "Съчинения в три тома" (1997), "Вечеря в Емаус" (2000), "Черепът на Йорик и други стихотворения" (2004), "Съчинения в пет тома" (2007), "Поезия/Прози" (2013, 2015), "Поезия" (2014, 2019).
 
Превел е на български стихове на френски поети като Франсоа Вийон, Пиер дьо Ронсар, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме, Гийом Аполинер, а също и произведения на руски автори, сред които Михаил Лермонтов, Фьодор Тютчев, Александър Блок, Владимир Маяковски, Борис Пастернак и др, припомня БТА.
 
Поклонението ще се състои на 2 септември от 11:00 ч. в столичния храм "Свети Седмочисленици".
 
Поклон пред паметта му!
 