Калуди Калудов преди галаконцерта в Стара Загора: „С четене пеене не се учи“

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с Калуди Калудов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първият майсторски клас на Калуди Калудов в Стара Загора ще завърши с галаконцерт на 27 ноември 2022г. от 19:00 часа на сцената на Старозагорската опера. В него ще се включи и известният български тенор, който разкри пред слушателите на Classic FM Radio, че ще се включи в дует от оперно произведение на Пучини.

Майсторският клас на Калуди Калудов се провежда в рамките на 52-рото издание на Фестивала на оперното и балетното изкуство (ФОБИ). Припомняме ви, че през 2021г. по време на фестивала Калуди Калудов откри първата си самостоятелна изложба „Щрихи от тенор“ във фоайето на Държавна опера- Стара Загора.

Общо 12 млади оперни певци от България, Полша, Украйна и Китай получават ценни съвети и насоки за изграждане на един оперен персонаж, базирайки се на дългогодишния си сценичен опит на изтъкнатия тенор. Те усъвършенстват своята вокална техника, стил и интерпретация в рамките на две седмици, а корепетитор е пианистът и композитор Мирослав Георгиев. „Критерии нямаше. Избрах да доведа хора, с които съм работил и нееднократно сме се срещали“, уточни Калудов по време на изнесеното студио на Classic FM Radio.

Калуди Калудов се занимава с вокална педагогика повече от 25 години. Започва много рано - в годините на своята най-активна международна певческа кариера и установява, че вокалната педагогика го увлича все повече и му доставя огромно удоволствие. Признава, че тази работа е много по-изтощителна в сравнение с основната му професия на оперен певец, но пък – удовлетворението от нея е несравнимо.

От няколко години работи и по сериозен изследователски труд, свързан със спецификата и особеностите на човешкия глас, на пеенето и тънкостите и тайните на вокалната педагогика. В теоретичната си разработка Маестрото излага своите лични наблюдения и изводи, които се базират на натрупан практически опит в продължение на 30 години. „Този труд ще успея да го систематизирам и да го издам догодина“, обещава тенорът.

Калуди Калудов е правил майсторски класове в България, Полша, Финландия, Румъния, Украйна и дори в далечна Бразилия. Щастлив е от постиженията на своите ученици – някои от които с много успешна световна кариера. Гордее се, че именно най-успелите, с които продължава да бъде в близък контакт, са участвали в първите майсторски класове, които организира и провежда в родния си град Варна.