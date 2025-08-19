Ексклузивно в 9.30ч. в "Сутрешно кафе"- Хосе Карерас пред Classic FM преди "Гала в София 2"

Хосе Карерас е един от "Тримата тенори" с Лучано Павароти и Пласидо Доминго. През кариерата си Карерас записва повече от 50 пълни опери и 40 класически и популярни рецитала, особено любим е на публиката с с Пучиниевите и Вердиевите си партии. През 1980 г. той гостува на Софийската опера като участник в юбилейния концерт на своя приятел Гяуров за неговата 50-годишнина.
Четвърт век по-късно, на 28 май 2005 г., е неговият първи голям рецитал у нас – в зала 1 на НДК. Цветелина Малджанска е българското сопрано, което пее с Карерас на сцената. Тенорът излиза седем пъти на бис. Репертоарът му е от каталунски фолклор, съвременни шансони, унгарски и испански песни, канцонети и типично испанската сарсуела. Концертът е с участието на сборната симфонична формация „София метрополитен оркестър" начело с концертмайстора на Софийската филхармония Калина Христова и под диригентството на Хименес. В края на концерта, при поднасянето на цветята, е обявено името на Стоичков. Карерас, който по време на 130-минутния си спектакъл не казва нито дума на публиката, добавя на английски „is the best" (е най-добрият).
През декември 2015 г. е следващият концерт на Карерас у нас, част от турне, което също е обявено като прощално. Тогава той е удостоен с най-високото отличие, давано от българското културно министерство – „Златен век“. През 2019г. Хосе Карерас бе удостоен с Почетния знак на Президента на България и с титлата "Доктор хонорис кауза" на Националната музикална академия "Проф.Панчо Владигеров"
Неслучайно Хосе Карерас и Пласидо Доминго приеха да се появят заедно в България. Те са свързани със страната ни и нейните изпълнители от много години. Пяли са по световните сцени в началото и във възхода на кариерите си с величия като Николай Гяуров, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, а в по-нови времена и с Веселина Кацарова, Красимира Стоянова и, разбира се, със самата Соня Йончева.
Концертът им в България на 29 август от 20.00 ч. на площад “Св. Александър Невски” е много специален: той се случва в годината на 35-ия юбилей от основаването на най-великото оперно трио на всички времена - “Тримата тенори” и в годината, в която светът чества 90-годишнината от рождението на незабравимия Лучано Павароти.
Само месец след безпрецедентния си общ концерт в София, Карерас, Доминго, както и Виторио Григоло (който ще пее на “Гала в София” предходната вечер) ще участват в голяма оперна гала на Арена ди Верона, за да почетат Павароти. Уникален е шансът българската публика да се наслади на изкуството им цял месец по-рано. Това нарежда страната ни и до големите световни сцени за културен туризъм и честване на класическата музика, вкл. на ярката българска оперна традиция.