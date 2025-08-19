Ексклузивно в 9.30ч. в "Сутрешно кафе"- Хосе Карерас пред Classic FM преди "Гала в София 2"

Хосе Карерас е един от "Тримата тенори" с Лучано Павароти и Пласидо Доминго. През кариерата си Карерас записва повече от 50 пълни опери и 40 класически и популярни рецитала, особено любим е на публиката с с Пучиниевите и Вердиевите си партии. През 1980 г. той гостува на Софийската опера като участник в юбилейния концерт на своя приятел Гяуров за неговата 50-годишнина.

Четвърт век по-късно, на 28 май 2005 г., е неговият първи голям рецитал у нас – в зала 1 на НДК. Цветелина Малджанска е българското сопрано, което пее с Карерас на сцената. Тенорът излиза седем пъти на бис. Репертоарът му е от каталунски фолклор, съвременни шансони, унгарски и испански песни, канцонети и типично испанската сарсуела. Концертът е с участието на сборната симфонична формация „София метрополитен оркестър" начело с концертмайстора на Софийската филхармония Калина Христова и под диригентството на Хименес. В края на концерта, при поднасянето на цветята, е обявено името на Стоичков. Карерас, който по време на 130-минутния си спектакъл не казва нито дума на публиката, добавя на английски „is the best" (е най-добрият).

През декември 2015 г. е следващият концерт на Карерас у нас, част от турне, което също е обявено като прощално. Тогава той е удостоен с най-високото отличие, давано от българското културно министерство – „Златен век“. През 2019г. Хосе Карерас бе удостоен с Почетния знак на Президента на България и с титлата "Доктор хонорис кауза" на Националната музикална академия "Проф.Панчо Владигеров"