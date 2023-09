Your browser does not support the audio element.

Фестивалът „Cellissimo” ще покори меломаните за 4-ти път в София. Той се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Медиен партньор е Classic FM Radio. „Има повишен интерес към виолончелото и имаме какво да покажем", поясни доц. д-р Атанас Кръстев. „Ще чуете и редки инструменти, чийто звук ще можете да сравните всяка вечер", допълни той.