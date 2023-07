Елизабет Гекова: "Фестивал и академия "Алегра" е като семейна общност"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Елизабет Гекова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Всичко е много професионално, а организаторите, които са страхотни хора, имат прекрасно отношение към участниците. Успявам да се запознавам с деца от България и чужбина, както и с различни преподаватели. Фестивал и академия "Алегра" е като семейна общност". Това заяви пред Classic FM младата цигуларка Елизабет Гекова. Тя ще се включи в концерта от програмата на Фестивал и академия "Алегра" тази вечер, 18 юли 2023 г. от 19:30ч. в Централния военен клуб. Тя ще свири заедно с цигуларките Юлия Бекер и Лора Маркова, виолистите Нимрод Гуез и Алесандро Д'Амико, виолончелистите Кирил Злотников и Джовани Ньоки и контрабасиста Петър Найденов в концерта "...Колкото повече...". Билети можете да потърсите ТУК

"Чувствам се може би по-отговорна, защото това са преподаватели с много голям опит зад себе си. Много съм благодарна, че съм в тяхната компания, защото научавам много неща. Всеки може да научи, каквото търси - как да построяваш своя ден, как да започваш свиренето, упражненията, спецификата на произведенията", допълни Елизабет Гекова.

В програмата ще прозвучат Волфганг А. Моцарт - Струнен квинтет в до мажор, KV.515 и Арнолд Шьонберг - Просветлена нощ за струнен секстет, оп.4. "Струнните квинтети на Моцарт са опусите, които той е писал вероятно с най-голямо удоволствие и отдаденост. Майсторът, когато обслужва и играе с гения си е десет пъти Майстор. Радостта от хрумванията, от сложността на мислите – а виртуозно лекото им излагане – ето и радостта за този, който слуша и следи притихнал свободната игра на композитора. Струнният секстет на Шьонберг е разгърната романтична панорама на едно чувство, проследено в неговите перипетии – стъпка по стъпка ще чуете и дори – видите - възвишената поема на Р. Демел, станала литературна основа на композицията. Смяната на най-фини струнни бои, смесването им, различните звукови „мазки“ подкупват слушателя с богатството и изменчивостта си. А това е едва 4-ти опус на младия самоук!", посочват организаторите.

Елизабет Гекова взема първия си урок по цигулка на 6-годишна възраст при музикалния педагог Благородна Танева, в чийто клас в НМУ „Любомир Пипков”, София учи до момента. Била е награждавана в много национални и международни конкурси. Някои от по-значимите ѝ постижения са: “Шимон Голдебрг”, Германия „Леонид Коган”, Белгия, „Надежди таланти, майстори”, „Проф. Недялка Симеонова”, „Звукът на времето”, „Музиката и Земята”. Стипендиант е на МК, Фондация „Йордан Камджалов” и Американска фондация за България. Носител е на годишната стипендия на името на Петър Арнаудов 2021-2022. Елизабет Гекова е работила със световноизвестни цигулкови педагози като Проф. Дора Шварцберг, Проф. Борис Гарлицкий, Проф. Павел Верников, проф. Мидори, Проф. Дмитрий Берлински, Проф. Михаел Фришеншлагер, Проф. Албена Данаилова, Проф. Светлин Русев, Мила Георгиева, проф. Сергей Малов и други.Активно взима участие в камерната музика като работи с различни състави, заедно с които се радва на голям успех. Елизабет Гекова е имала свои изпълнения на концерти във Виена, Женева, Рим, София и много други. Била е солист към различни оркестри в страната.

Фестивал и академия Алегра се реализират с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура““ по програма "Едногодишен грант” 2022, с финансовата подкрепа на Столична Община - Столица Култура, Институт Лист София, Италиански културен институт, под патронажа на Посолство на Швейцария в България и в партньорство с Национално музикално училище Любомир Пипков.